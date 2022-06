Colpo d’occhio, determinazione e intuito. Il capolavoro di Jacopo Guidetti è andato in scena nelle battute conclusive di gara-2, quando grazie ad un doppio magistrale sorpasso il 19enne pilota bresciano è riuscito a portarsi in testa alla corsa, transitando per primo sul traguardo di Misano. Nel secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, il brand ambassador di LiveGP.it ha messo in mostra tutto il proprio talento, regalando al team Nova Race una grande soddisfazione al termine di un week-end vissuto da protagonisti.

JAS MOTORSPORT, UNA COPPIA D’ORO

In coppia con Leonardo Moncini, Guidetti è riuscito nell’impresa di mettersi alle spalle un’agguerrita schiera di avversari nella seconda prova andata in scena sul circuito romagnolo. Il successo proietta il duo del team lombardo al comando della classifica provvisoria con 47 punti, in coabitazione con il duo formato dall’ex-pilota di Formula 1 Timo Glock e da Klingmann. Un trionfo che non è frutto del caso, ma di un grande lavoro di squadra che ha trovato in Guidetti il perfetto finalizzatore.

Per Jacopo, al secondo successo in carriera nel GT Italiano dopo quello colto lo scorso anno a Imola, si tratta di una nuova “perla” in un inizio di stagione da incorniciare. Forte di un eccellente feeling con il nuovo compagno Leonardo Moncini, nonché di un’intesa ormai consolidata con lo staff del team Nova Race, il pilota lombardo si sta esprimendo con un’invidiabile costanza di risultati, che denotano grande maturità oltre alla già comprovata velocità in pista. Il portacolori JAS Motorsport ha poi raccontato ai nostri microfoni il week-end romagnolo nel corso della puntata 388 di ‘Circus!’, ricevendo nel corso della diretta anche i complimenti da parte di Gian Carlo Minardi.

“VOGLIAMO LOTTARE PER IL TITOLO SPRINT E ENDURANCE”

“Siamo davvero molto felici per l’esito di questo weekend! Sapevamo di avere un grande potenziale – ha detto Guidetti – grazie al fantastico lavoro portato avanti da tutto il team, ed una volta in gara io e il mio compagno di squadra siamo riusciti a concretizzarlo nel migliore dei modi. Siamo partiti subito molto forte con un ottimo piazzamento nelle qualifiche e una prima gara in cui siamo arrivati ad un soffio dal podio. Questo grazie ad un set-up molto equilibrato che ci ha consentito di sfruttare al meglio le doti della vettura. Nella seconda manche, Leonardo ha fatto un ottimo lavoro. Dopo il pit-stop mi sono messo all’inseguimento del duo di testa, riuscendo in una bella manovra di sorpasso e poi mantenendo la testa sino alla bandiera a scacchi.

E’ una bellissima sensazione – ha proseguito – poter regalare questa gioia a tutti i meccanici, gli ingegneri e a coloro che hanno lavorato duramente questo fine settimana. Adesso guardiamo avanti con molta fiducia, sapendo di essere competitivi ma al tempo stesso consapevoli che sarà una battaglia dura per il campionato. Un ringraziamento va a Jas Motorsport e ai miei sponsor MAK Wheels e Eta Carinae Srl. Sono davvero felice di poter regalare loro, così come alla mia famiglia, questa grande soddisfazione!”.

I prossimi impegni in pista di Jacopo Guidetti prevedono la partecipazione alla prima tappa della Thailand Super Series nel primo week-end di Luglio, sul circuito cittadino di Bangsaen. Due settimane dopo la seconda prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance al Mugello.