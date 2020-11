Dopo una stagione di successo con le Mercedes GT4, si raddoppia l’impegno di Nova Race nel Campionato Italiano GT 2021. La compagine varesina di Luca Magnoni affiancherà alle AMG due Honda NSX GT3 Evo. Le auto giapponesi avranno l’importante supporto tecnico e l’appoggio di JAS Motorsport per tutta la stagione.

L’annuncio rappresenta il primo impegno clienti nel GT italiano il marchio asiatico, presente in GT3 costanza nel SuperGT, nell’Intercontinental GT Challenge e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Non sono stati resi noti i piloti che verranno impiegati nella nuova sfida di Nova Race, squadra che il prossimo dicembre a Vallelunga cercherà di inserire nella propria bacheca il titolo Sprint dopo aver vinto il campionato endurance.

Nova Race, le prime impressioni

Nicola Sinigaglia, general manager Nova Race, ha affermato alla stampa: “Ricominciare ad impegnarci in GT3 come membri dell’NSX GT3 Customer Racing Programme sarà una svolta per noi. Da quando ho visto per la prima volta la macchina e conoscendo l’esperienza JAS Motorsport ero convinto delle possibilità di fare bene in Italia. Nel 2021 l’obiettivo comune sarà di essere protagonisti in GT3 come siamo in GT4, serie dove continueremo a essere presenti”.

Anche Alessandro Mariani, CEO di JAS Motorsport, ha commentato questa bellissima novità per l’ACI GT 2021: “E’ particolarmente bello dare il benvenuto a Nova Race nella famiglia NSX GT3 Evo per il 2021 e, come azienda Italiana, vedere la Evo che costruiamo nella nostra sede di Arluno, correre a tempo pieno sulle bellissime piste del nostro paese. Nova Race ha raggiunto importanti successi in GT4 negli ultimi anni, sia nazionali in Italia sia internazionali nella 24H Series europea. Questo accordo ne fa il team di riferimento per la NSX GT3 Evo in Italia e la loro esperienza e professionalità dovrebbe assicurare ogni opportunità di contribuire ai successi che la macchina ha già ottenuto globalmente”.

Luca Pellegrini