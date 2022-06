Jacopo Guidetti vince un bellissimo duello finale contro Nelson Panciatici e conquista gara-2 del Campionato Italiano GT Sprint a Misano Adriatico. Il #55 di Nova Race, in scena con Leonardo Moncini, svetta con la propria Honda NSX GT3 davanti a Nelson Panciatici/Stefano Gai (Scuderia Baldini 27 #72/Ferrari) ed a Timo Glock/Jens Klingmann (Ceccato Racing #50/BMW).

Misano gara-2. Agostini detta il passo tra le bandiere gialle

Colpi di scena sin dal giro di schieramento con l’uscita di scena di Alberto Di Folco (Imperiale Racing #6/Lamborghini). L’autore della pole-position ha avuto dei problemi ed ha dovuto ritirarsi prima dello spegnimento dei semafori.

Riccardo Agostini ( Easy Race #3/Ferrari), una volta ereditata la prima casella dello schieramento, ha tenuto la leadership su Daniele Di Amato (Scuderia Baldini 27 #27/Ferrari), Jonathan Ceccotto (LP Racing #88/Lamborghini) e Jens Kligmann (Ceccato #50/BMW),

Quest’ultimo ha fatto la differenza e dopo aver passato il sudamericano ha provato ad impensierire la prima delle due 488 GT3 della Scuderia Baldini. L’attacco del tedesco è stato sospeso da due neutralizzazioni. La prima è arrivata in seguito all’incidente di Maria Macripò Antonio Maria (Autorlando/Porsche Cup #398), la seconda è scattata per uno spettacolare cappottamento della Porsche Cup #396 di Pierluigi Alessandri (Fulgenzi), out dopo una toccata con Diego Locanto (KRYPTON MOTORSPORT).

Il #372 del gruppo si fermerà successivamente a bordo pista dopo un contatto con il teammate Pieri Tazio #389, ritirato dopo aver colpito le barriere all’uscita della ‘Variante del Parco’.

Jacopo Guidetti sorprende Panciatici e vince a Misano

L’ennesima ripartenza ha preceduto la sosta in pit lane per tutti i protagonisti. Come da pronostico Agostini è stato l’ultimo a fermarsi, una strategia completamente diversa rispetto a molti altri. Il pluricampione italiano ha ceduto il volante allo svedese Daniel Vebster, leader a 15 minuti dalla conclusione davanti a Nelson Panciatici (Scuderia Baldini/Ferrari #72) ed all’Honda NSX GT3 #55 di Jacopo Guidetti (NOVA).

Il transalpino ha iniziato a studiare la Rossa #3, una lotta che ha permesso a Guidetti di avvicinarsi al binomio di testa. Il bresciano non ha perso l’occasione per impensierire l’ex protagonista dell’ELMS che alla ‘Variante del Parco’ ha sferrato l’assalto decisivo allo scandinavo di Easy Race, impegnato in una delicata fase di doppiaggio.

I due sono stati beffati da Guidetti, abile a prendere il controllo della corsa alla staccata della ‘Rio’. Il giovane portacolori di Honda non è più stato agganciato da Panciatici, secondo sotto la bandiera a scacchi davanti alla BMW #50 del Ceccato Racing di Timo Glock.

Prossima sfida al Mugello a luglio quando torneremo a parlare di Endurance Cup.

Luca Pellegrini