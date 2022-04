Partire con il piede giusto rappresenta un aspetto fondamentale nell’ambito di una sfida che si presenta stimolante e competitiva. E Jacopo Guidetti non si è certo fatto trovare impreparato, confermandosi tra i grandi protagonisti del Campionato Italiano Gran Turismo già al primo appuntamento stagionale, andato in scena nel week-end sul circuito di Monza.

Il 19enne pilota lombardo, brand ambassador di LiveGP.it nella serie tricolore, ha onorato al meglio l’atteso evento sul circuito di casa, conquistando un secondo ed un terzo posto nella classifica assoluta in coppia con il compagno di squadra Leonardo Moncini, al volante della Honda NSX GT3 Evo schierata dal team Nova Race.

UN WEEK-END NELLE PRIME POSIZIONI

Dopo una prima giornata dedicata ad ottimizzare il set-up della vettura e a pianificare le strategie in vista delle gare, Guidetti ha ottenuto il quinto tempo assoluto nella propria sessione di qualifica in 1:47.994, piazzandosi a circa mezzo secondo dalla pole position. La prima gara è scattata alle spalle della Safety Car, complice la presenza di una pioggia a tratti insistente. Jacopo non si è fatto di certo intimorire, guadagnando subito una posizione allo start. Poco dopo ha scavalcato anche la Ferrari di Daniele Di Amato, concludendo il proprio stint in terza posizione e a ridosso del duo di testa. Moncini si è poi comportato altrettanto bene nella seconda parte di gara, usufruendo nel finale di una penalità inflitta ad un avversario per conquistare la seconda piazza e consentire al duo di salire sull’ambito podio di Monza.

La gara di Domenica 24 Aprile, come da programma, ha visto Moncini prendere parte allo stint iniziale. Dopo essere scattato dalla seconda fila, il giovane bresciano ha ceduto il volante della Honda NSX GT3 Evo a Guidetti in quinta posizione, in una gara costellata dagli interventi della Safety Car. Jacopo si è reso autore di un gran sorpasso ai danni di Panciatici nei minuti conclusivi di gara. Per lui è arrivato il terzo posto finale ai danni di Galbiati, vittima di una penalità di 1”5.

GUIDETTI: “MOLTO SODDISFATTO DEL TEAM”

“E’ stato un week-end davvero molto, molto positivo! Ci tenevamo ad iniziare nel migliore dei modi questa stagione – sottolinea Guidetti da Monza – e devo dire che tutti hanno lavorato al 100% per cogliere questo doppio importante risultato. La macchina è stata sempre competitiva e performante, grazie all’eccellente lavoro portato avanti con i tecnici del team. Inoltre ho instaurato subito un bellissimo feeling con il mio nuovo compagno di squadra, con cui ho lavorato in grande sintonia e serenità. La battaglia in pista è stata dura, tra pioggia nella giornata di Sabato e le tante Safety Car in quella di Domenica. Ma abbiamo gestito ogni fase al meglio, conquistando tanti punti preziosi per il campionato e dando a tutto il team una bella iniezione di fiducia.

Desidero ringraziare – ha concluso – tutti coloro che mi hanno supportato nel corso del week-end, che per me rappresentava la gara di casa. A partire da JAS Motorsport fino ai miei sponsor MAK Wheels e Eta Carinae, senza ovviamente dimenticare gli amici e la famiglia che sono stati costantemente al mio fianco. Adesso guardiamo con grande fiducia al prosieguo della stagione, che a breve ci vedrà iniziare una nuova avventura nella serie Endurance!”