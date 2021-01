Max Verstappen ha iniziato l’anno presentando al mondo, tramite un post Instagram, la sua nuova fidanzata: Kelly Piquet. La donna, più grande di lui di ben nove anni, è la figlia dell’ex-campione del mondo Nelson Piquet, ma non è nuova nel paddock Red Bull anche per un altro motivo. La brasiliana, infatti, è l’ex di un altro pilota del team austriaco, Daniil Kvyat, con cui appena un anno fa ha avuto una figlia, prima di interrompere misteriosamente la relazione e fuggire in Brasile con la bambina.

MAX VERSTAPPEN E KELLY PIQUET: IL TRIANGOLO NO…

Verstappen deve avere qualche…conto in sospeso con Kvyat. Scherzi a parte, l’olandese è stato “responsabile” prima del declassamento del russo dalla Red Bull alla Toro Rosso (ora AlphaTauri) e ora si è fidanzato anche con la sua ex. Come mostrato dalle foto su Instagram, ha trascorso il capodanno anche con la bambina di Kvyat, la piccola Penelope.

Il russo, invece, sembra abbia festeggiato da solo. La storia d’amore fra Kvyat e la Piquet era iniziata a Monaco, grazie ad un appuntamento al buio organizzato dal fratello di lei, anch’egli pilota. Da allora, i due erano apparsi sempre insieme. Kelly aveva poi annunciato di essere incinta, ma da lì sono iniziati i guai. La brasiliana ha iniziato a postare sui social sempre e solo le foto da sola, anche se non mancavano i commenti amorevoli di Kvyat. Appena nata la bambina, Kelly è stata vista nel paddock circa un anno fa e poi la storia è finita. Kelly, già più grande di Kvyat di sei anni, è fuggita in Brasile e dopo pochi mesi aveva fatto intendere ai suoi followers di avere trovato l’amore. Certamente, però, nessuno si aspettava che si trattasse proprio di colui che aveva “soffiato” il sedile dell’ex, ovvero Max Verstappen.

In seguito, la donna è stata vista a Monaco. Si pensava che fosse andata per far vedere Penelope a Daniil, tenuto lontano dal lockdown. A quanto pare centrava la permanenza lì del suo nuovo boyfriend.

A dare la notizia della loro storia d’amore sono stati, sempre via social, i diretti interessati, in una foto in cui comparivano insieme. Verstappen ha scritto “Vi auguro di trovare il successo, l’amore e la felicità, come io ho trovato il mio”. Beh, diciamo che proprio “suo”, questo amore non era. Come testimoniato su Instagram, i due hanno trascorso il capodanno insieme, con la famiglia di lei e la piccola Penelope Kvyat.

ALTRI TRIANGOLI IN F1

Per i fans con una memoria lunga, questo triangolo amoroso non risulta nuovo. Anche il Keiser Michael Schumacher ha avuto una storia con la ex di un collega, Heinz-Harald Frentzen. La fanciulla, altri non era che Corinna, l’attuale moglie di Michael. Da quella unione, i due non si sono più separati, con lei che teneramente continua a prendersi cura di lui anche oggi.

Max Verstappen, però, non è noto per la sua stabilità amorosa e sembra ironico anche che Kelly si sia impegnata con un altro pilota Red Bull, sempre più giovane di lei. L’amore è cieco, ma in questi casi verrebbe da chiedersi come l’abbia presa Daniil ad essere beffato dall’olandese per il sedile, la donna e anche la figlia. Sperando, che lei abbia il buon gusto di farle vedere suo padre.

Sarebbe curioso vedere nascere a questo punto un nuovo binomio Kvyat-Verstappen. Ma stavolta…nella culla.

Silvia Giorgi