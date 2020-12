Lo Staff della GO-TV sta lavorando a pieno ritmo per l’avvio del proprio canale televisivo e comunica che sin dal primo giorno di messa in onda, confermato per il 1 Febbraio 2021, avrà sin da subito un palinsesto h. 24

GO-TV CANALE 163 ha così attuato la strategia “ALL-IN” accaparrandosi l’emittente tutto il giorno. Questo permetterà ai telespettatori di tutta Italia di godere dell’ampia offerta di programmi che la GO-TV sta producendo per voi.

IL MOTORSPORT PROTAGONISTA SU GO-TV

GO-TV CANALE 163 sarà una televisione prevalentemente legata al mondo del motorsport, con declinazioni generaliste. Non mancheranno anche programmi d’intrattenimento con ospiti VIP, senza tralasciare l’attualità, approfrofondimenti, format per i bambini, magazine, gaming, food e musica. Questo permetterà a tutte le fasce d’età e di sesso di potersi gustare un palinsesto a 360° che possa accontentare tutti.

Il noto e apprezzato ex GF Patrick Ray Pugliese sarà una presenza massiccia all’interno della programmazione marchiata GO-TV CANALE 163 e coinvolgerà molti ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo.

Ampio spazio sarà dedicato agli eventi in diretta che prevalentemente saranno trasmessi nei week-end.

La copertura televisiva e l’emissione sul digitale terrestre (quindi in chiaro e gratis per tutti) sono i punti cardine su cui punta la GO-TV. Infatti il canale sarà appoggiato alle frequenze di Persidera. La stessa multinazionale che diffonde il segnale a gruppi come Discovery (NOVE, REAL TIME, DMAX, MOTOR TREND, ecc…) e altri editori di prestigio.

Visibilità garantita quindi da Nord a Sud su un unico LCN, il 163, che potrà godere di un bacino d’utenza pari a 60.000.000 di potenziali telespettatori.

NUOVI STUDI TELEVISIVI

GO-TV CANALE 163 avrà studi televisivi di oltre 1.000 mq. e la propria redazione a Cinisello Balsamo (MI). Una posizione logisticamente perfetta in quanto adiacente a tutte le arterie autostradali.

In questi giorni la GO-TV sta lavorando alle scenografie dei nuovi spazi televisivi affidando il progetto all’esperienza di professionisti del settore.

Riccardo Scarlato (Titolare GO-TV): “Stiamo lavorando a pieno ritmo per cercare di dare il meglio ai nostri telespettatori. Siamo già all’opera per la creazione di nuovi contenuti che pensiamo possano conquistare l’attenzione di un vasto pubblico. Molti sponsor si stanno già facendo avanti, così come alcune note case di produzione che vorranno avere uno spazio di rilievo all’interno del nostro contenitore. L’avventura è ufficialmente partita”.