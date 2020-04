Giovanni Lavaggi è stato l’ultimo pilota siciliano a prendere parte al Mondiale di Formula 1. Non molti sanno che Lavaggi è stato anche l’ultimo pilota-costruttore della storia del Motorsport, seguendo le orme di Bruce McLaren e Jack Brabham.

GLI ESORDI

Giovanni Lavaggi nasce il 18 Febbraio del 1954. Di nobili origini, inizia a gareggiare all’età di 26 anni ispirato dalle gesta del padre: “Sarà stato l’odore di olio bruciato o il fragore dei bolidi luminosi alla 3 ore notturne di Siracusa, oppure le scorrerie sulla Abarth 1000 bi-albero di mio padre, fatto sta che mi è sempre stato impossibile immaginare la mia vita lontano dalle competizioni con tutto ciò che avesse un motore. Papà smise di correre nel ’63, quando avevo solo 5 anni, quindi le emozioni a cui mi riferisco, le ho vissute praticamente “in fasce” eppure il fascino delle sue imprese era talmente grande che conservo ancora nella memoria dei flash nitidissimi come quello di mia madre seduta tra gli spalti, con il viso tra le mani, per non guardare le peripezie di mio padre, impegnato in una furibonda rimonta, dopo il mancato avviamento della macchina ad una partenza ancora tipo Le Mans”.

Lavaggi è figlio d’arte, il padre correva con successo negli anni ’60. A soli 14 anni si accosta allo sport motoristico prendendo parte al Trofeo nazionale F.M.I. di regolarità, imponendosi subito come uno dei migliori “crossisti” siciliani. Negli anni seguenti vince quasi tutte le gare a cui partecipa, fino a quando per motivi di studio abbandona le competizioni (Lavaggi si è laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano), riavvicinandosi allo sport automobilistico solo nel 1979, con una brevissima esperienza rally e poi definitivamente nel 1984.

La sua carriera inizia di fatto nel 1984, ispirata da Henry Morrogh, che lo ha giudicato il miglior studente che abbia mai avuto nella sua scuola di corse. Quell’anno è pilota ufficiale del costruttore Ermolli nel campionato italiano di “Formula Panda”, dove si classifica secondo, vincendo più gare di qualsiasi altro pilota.

FORMULA 3 E 24H DI DAYTONA

Giovanni Lavaggi esordisce in Formula 3 nel 1991, ma la sua prima prova a bordo di una monoposto arriva molto prima. Lavaggi ricorda ancora benissimo il suo esordio: “E’ difficile spiegare come un avvenimento tanto agognato possa essere vissuto con freddezza, ma credo che nel mio caso non è il raggiungimento dell’obiettivo in sé che mi tocca, ma piuttosto ciò che ci sta intorno. Quando per la prima volta mi sono seduto al volante di una Formula 3, a Varano alla fine della stagione 1984, raggiungendo quella che costituiva la massima aspirazione in appena un anno di corse, mi sono reso conto che quello che consideravo il mio punto d’arrivo era, in effetti soltanto l’inizio, e che i miei eroi non erano dei “Superman”, ma degli esseri umani come me e quello che erano in grado di fare loro, potevo farlo anch’io. Così, con la stessa convinzione, ho cominciato a pormi obiettivi sempre più ambiziosi, uno dopo l’altro, convinto che esiste sempre qualcosa di più da conquistare, ma allo stesso tempo consapevole di potermi ritenere soddisfatto, qualunque fosse il traguardo massimo raggiunto”.

Non avendo abbastanza sponsor per permettersi un intero campionato in Formula 3, disputa solo alcune gare nel campionato italiano con il team Crypton Engineering prima di passare alle auto sportive “Group C”, al fine di poter acquisire esperienza internazionale. In questa categoria, diventa pilota del Porsche Kremer Team, ottenendo grandi risultati: è il campione Interserie del 1993 vincendo 6 gare su un totale di 12 e salendo altre 4 volte sul podio.

Vince vinto l’iconica 24 Ore di Daytona del 1995, dove svolge la maggior parte del lavoro, guidando 9 ore in una squadra di 4 piloti. Conquista anche due vittorie nel campionato FIA Sportscar, inclusa la prestigiosa 1000 km di Monza, dove guida cinque ore su sei; inoltre sale sul podio altre 5 volte, ottenendo inoltre 2 pole position.

L’ESORDIO IN FORMULA 1

Il suo esordio in F1 avviene nel 1995 a 36 anni, che lo rende l’esordiente più vecchio della griglia. Lavaggi ricorda ancora lo scetticismo che lo circondava: “Ero infatti conscio delle difficoltà a cui andava incontro un ragazzo che cominciava la carriera di pilota a 36 anni. “Va forte, ma è già vecchio”, sentivo ripetere sul mio conto, e così nessuno se l’è sentita di scommettere sul sottoscritto e mi sono ritrovato a fare non solo il pilota ma anche il manager, l’addetto stampa e il procacciatore di sponsor. Ho dovuto lottare contro il tempo, fare acrobazie con budget sempre molto limitati, accettando, talvolta, anche situazioni di scarsa competitività pur di accedere a categorie superiori. E’ stata dura, ma tant’è, in Formula 1 ci sono arrivato, a dispetto dello scetticismo di molti e soprattutto grazie alla mia caparbietà”.

Con la Pacific corre quattro Gran Premi, ma non riesce a terminarne nemmeno uno per costanti problemi tecnici sulla sua monoposto. Nel 1996 venne ingaggiato dal Team Minardi con il quale disputa le ultime sei gare stagionali, ottenendo come miglior risultato un decimo posto che oggi gli varrebbe un punto iridato.

Lavaggi comunque non è entusiasta di quel mondo, come da lui stesso dichiarato: “ll falso mondo della Formula 1 di per sé non mi ha mai attirato. La sua esclusività spinta all’eccesso, l’immagine di supereroi, dei suoi protagonisti, l’assoluta mancanza di rapporti umani, non mi ha mai convinto né affascinato. Ma dove sono finiti il rispetto del prossimo, l’amicizia, l’altruismo, l’onesta’? Per non parlare dell’educazione! Mi ricordo che quando da giovane correvo in moto, c’era una sorta di cameratismo tra i piloti; si andava a cena insieme e si frequentavano gli avversari anche al di fuori dei week-end di gare; ci si prendeva anche in giro e c’era una grande competizione, ma comunque sempre un grande rispetto.

La F1 e’ un grande spettacolo, rappresenta la massima espressione tecnologica dell’automobilismo sportivo e pertanto l’apice per la carriera di un pilota. Per questo ho lottato per raggiungerla. Ma adesso che ci sono arrivato e non ho voglia di condividere o accettare supinamente anche i risvolti negativi e nel mio piccolo, cercherò di fare di tutto per essere propositivo e per non farmi coinvolgere nella spirale dei suoi aberranti meccanismi. Forse rimarrò l’ultimo dei romantici, ma vorrei sempre mantenermi semplice ed intatto nello spirito, in altre parole, uno di Voi”.

LA COLLABORAZIONE CON MINARDI

Terminata con disappunto l’esperienza in Formula 1, Giovanni Lavaggi inizia una nuova sfida nel mondo del Motorsport. Nel 1998 diventa proprietario del suo Team, che disputa il Campionato del Mondo Sport-Prototipi con una Ferrari 333 SP. Per la prima volta il pilota siciliano, oltre a gareggiare, si occupa anche della direzione tecnica del Team.

Il Team, già competitivo al debutto, ottiene la fiducia di Minardi, con il quale inizia una collaborazione mirata a formare giovani piloti per un loro debutto in Formula 1. Nel 1999 arriva la prima vittoria sul tracciato francese di Magny-Cours con lo stesso Giovanni Lavaggi al volante e con Gaston Mazzacane che l’anno successivo debutterà in F1. Al suo posto arriva un’altro pilota dell’entourage Minardi: Nicolas Filiberti.

Nella stagione 2000 Giovanni sigla 2 pole position ed ottiene 4 podi nel corso della stagione. Nella stagione 2001 arriva un’altra prestigiosa vittoria a Monza nelle mitica 1000 km.

IL PILOTA COSTRUTTORE

Realizzato il suo sogno, Giovanni Lavaggi nel 2003 raccoglie la sfida di voler dimostrare che anche ai giorni nostri è possibile pilotare in gara una vettura interamente progettata e costruita in casa. Comincia così la nuova avventura di Giovanni Lavaggi come pilota-costruttore ed a fine 2006 riesce finalmente a portare in pista la sua Lavaggi LS1.

La vettura, una sport prototipo della classe LMP1 equipaggiata con un motore Ford V8, esordirà nel campionato Le Mans Series 2006, pilotata dallo stesso Lavaggi. Nel corso del 2007 il motore Ford V8 non garantisce i risultati sperati e si decide per un cambio di propulsore (il biturbo V8 costruito dalla casa inglese AER) che viene portato in pista nel 2008 e che progressivamente migliora le prestazioni della vettura, fino ad arrivare alla pole position ed al giro più veloce in gara in occasione della 6h di Vallelunga, classica gara di durata di fine stagione.

“L’idea di partecipare alle corse con una vettura disegnata e costruita da me è stata da sempre nei miei pensieri. Fin da piccolo, l’ammirazione nei confronti dei grandi protagonisti dello sport automobilistico mi faceva sognare di poterli un giorno emulare. Chissà? Può anche darsi che l’essere nato il 18 febbraio, lo stesso giorno di Enzo Ferrari, attraverso un misterioso influsso astrologico, abbia influenzato il mio destino e sostenga la mia passione”.

LS1 OGGI

Nonostante la brutta situazione finanziaria e le modifiche ai regolamenti LMP per il 2009, Lavaggi decide di continuare a guidare la LS1 per un’altra stagione. Non avendo abbastanza soldi per studiare le modifiche in una galleria del vento, i cambiamenti aerodinamici rendono la macchina molto difficile da guidare e le prestazioni sono abbastanza mediocri.

Alla prima gara di Spa la vettura completa solo 49 giri a causa di un cavo elettronico rotto e non si classifica. Segue un’altra partecipazione alla Le Mans Series, nel quarto round per la 1000 km del Nürburgring, ma questa volta la macchina deve essere ritirata a causa di un guasto alla frizione.

Questa sarà l’ultima gara della LS1, dato che il tentativo di entrare alla 6 Ore di Vallelunga non ha successo. Gli organizzatori optano per consentire alle auto da turismo più lente di competere, la LS1 è considerata troppo veloce e Lavaggi ritira la macchina.

Allo stato attuale, la LS1 è nella configurazione del 2008 con il motore AER ancora installato. Grazie a Giancarlo Minardi, organizzatore del “Minardi Day“, Lavaggi onora l’evento presentandosi con la sua auto.

Julian D’Agata