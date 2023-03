Nella cornice del Cremona Circuit è stata ufficialmente lanciata la stagione agonistica 2023 di Giacomo Ghermandi, il quale affronterà una nuova sfida nelle sei tappe del TCR Eastern Europe a partire dal week-end dell’8-9 Aprile. Il pilota bolognese sarà inoltre al via in alcuni round dei campionati TCR Europe e TCR Italy, per una stagione che lo vedrà al volante dell’Audi RS3 LMS con il supporto di Lema Racing.

IMPEGNO FULL-TIME NEL TCR EASTERN EUROPE

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno nel TCR Europe, conclusa con il terzo posto assoluto nella graduatoria ‘Diamond Trophy’ e la presenza ai FIA Motorsport Games, Ghermandi punta a mettere a segno un ulteriore step nella propria carriera, candidandosi a recitare un ruolo da protagonista nella competitiva serie che sarà in scena sui tracciati di Oschersleben (Germania), Budapest (Ungheria), Red Bull Ring (Austria), Slovakia Ring (Slovacchia), Most (Repubblica Ceca) e Brno (Repubblica Ceca).

Il grintoso pilota emiliano sarà chiamato al confronto con un parco partenti di assoluto rilievo, per quella che con ogni probabilità costituirà l’annata più competitiva di sempre del TCR Eastern Europe: una sfida che si appresta ad affrontare con il prezioso supporto tecnico da parte di Lema Racing ed il consueto carico di entusiasmo e determinazione.

“Sono davvero felice di poter affrontare questa nuova stagione – sottolinea Ghermandi – e non vedo l’ora che arrivi il momento del primo via stagionale! Quest’anno abbiamo scelto il TCR Eastern Europe come nostro programma principale per svariati motivi: si tratta infatti di una competizione che è cresciuta molto di livello nel corso degli ultimi anni, tant’è vero che ci troveremo a confrontarci con la presenza di avversari di altissimo profilo che renderanno la sfida incerta ed emozionante. Inoltre, si tratta della più importante serie a livello continentale dopo il TCR Europe ed avrà un peso importante anche in termini di ranking, senza contare il fatto che ci consentirà di misurarci su tracciati impegnativi e dove non mancherà la presenza di una grande cornice di pubblico!”

UN NUOVO CAPITOLO CON L’AUDI RS3 LMS

Per il veloce driver bolognese, l’annata 2023 rappresenta anche l’occasione per aprire un capitolo inedito al volante dell’Audi RS3 LMS TCR: “Puntiamo a fare un ulteriore salto in termini di performance con questa vettura che tanti successi ha raccolto finora nell’ambito delle competizioni TCR. Sin dai primi test – ha evidenziato Ghermandi – il feeling è stato estremamente positivo e sono certo che grazie anche all’esperienza dello staff tecnico di Lema Racing riusciremo progressivamente a crescere nel corso della stagione per poterci stabilmente inserire nella lotta per il podio. Avremo una livrea rinnovata dove troverà grande spazio il tricolore italiano ed un’inedita versione double-face della fiancata, che sicuramente ci renderà molto…riconoscibili nel gruppo di vetture!”

PRESENZE ANCHE NEL TCR EUROPE E TCR ITALY

Oltre all’impegno full-time nel TCR Eastern Europe, Ghermandi ha anche annunciato la propria presenza al via in tre round del TCR Europe e in altri tre del TCR Italy, per un totale di dodici week-end di gara previsti nell’arco della stagione.

“Un grande ringraziamento – ha concluso Ghermandi – va a tutti i nostri partner che anche quest’anno hanno messo in mostra la propria incondizionata fiducia nei confronti del nostro progetto sportivo. Abbiamo organizzato questa giornata anche e soprattutto per loro, consentendogli di ammirare in anteprima la vettura e facendoli divertire con dei turni in pista al fianco di veri piloti. Contiamo di regalare loro delle belle soddisfazioni quest’anno e non vediamo l’ora di dare il 100% per intraprendere questa nuova avventura!”