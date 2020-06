Continua l’avventura della brasiliana Kakà Magno nella serie virtuale della G1 Series by Griiip, giunta ora al terzo round. La pilota di Curitiba ha concluso a metà classifica la terza tappa della Griiip Virtual Series Pro Championship, svoltasi venerdì scorso. Per lei un positivo 16° posto (su un totale di 30 partecipanti) sull’impegnativo circuito di Imola.

Dopo i primi due round, conclusi entrambi attorno alla ventesima posizione, la giovane driver brasiliana inizia a prendere sempre più confidenza con le gare virtuali e si conferma in crescita. Si tratta della prima brasiliana ad accettare la sfida di correre in pista con queste vetture. Kaká ha combattuto con i migliori professionisti in questo campo di gara virtuale.

“Il livello del campionato virtuale Griiip è molto alto, è bello trovarsi a competere con piloti professionisti della Williams F1 Academy, dei campionati Euro Nascar e European Formula 4. Nella seconda tappa a Silverstone, abbiamo avuto la partecipazione speciale del pilota Haas F1 Romain Grosjean” commenta entusiasta Kakà.

“Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, le gare virtuali sono simili e vicine a quelle reali. Ci sono diversi piloti che diventano professionisti e conquistano posti in team per competere su piste reali. Io stessa sto imparando molto con questa esperienza, abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo. Possiamo lavorare per migliorare sempre di più e ottenere qualcos’altro a Zandvoort” ammette la pilota brasiliana, che segue la sua formazione presso ZUK Experience.

La quarta tappa della Griiip Virtual Series 2020 si terrà Venerdì 5 Giugno sul

Circuito di Zandvoort e sarà trasmesso in diretta in Brasile sul canale YouTube WPR, organizzatore della serie, alle ore 16:00 locali.

Non resta che seguire l’allenamento e l’escalation della pilota Kakà Magno nella serie virtuale del Campionato Griiip: di sicuro lo spettacolo non mancherà.