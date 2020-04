Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di motorsport e sim racing. In diretta dalle ore 17:00 scatterà infatti il quarto appuntamento stagionale della FX Virtual Series, il campionato riservato ai piloti reali della Formula X Italian Series. Nuovo sold-out per la sfida in programma sul circuito belga di Spa Francorchamps, trasmessa in diretta televisiva anche su MS Motor TV (canale 228 Sky).

NUOVA SFIDA SU IRACING

Dopo i round precedenti, andati in scena sui circuiti di Monza, Imola e Silverstone, la FX Virtual Series si trasferisce in Belgio per la sfida sul mitico circuito delle Ardenne. Oltre trenta i partecipanti alla competizione, i quali si sfideranno su simulatore iRacing e a bordo delle monoposto Dallara F317.

Telecronaca affidata a Marco Privitera (direttore LiveGP.it) e Luca Panizzi (organizzatore FX Virtual Series). In collegamento con lo studio virtuale sarà presente anche Cristiano Martelli di ACI Esports, per parlare delle grandi novità che attendono la serie nel corso delle prossime settimane.

LA DIRETTA SU YOUTUBE