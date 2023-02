Nikita Bedrin si aggiudica Gara-3 del FRMEC sul circuito di Abu Dhabi. Il pilota russo con licenza italiana ha avuto la meglio su Kimi Antonelli, dopo una bagarre durata diversi giri. Il pilota bolognese chiude però in bellezza festeggiando con un podio la conquista del titolo avvenuta già in Gara-2.

BEDRIN VINCE DAVANTI AD ANTONELLI

E’ quindi Nikita Bedrin a portare a casa l’ultimo round stagionale del FRMEC che si è disputato sul circuito di Abu Dhabi. Il pilota russo, che ricordiamo corre con licenza italiana, è stato bravo a mantenere la prima posizione fin dalla partenza e riuscendo a tenere alle sue spalle Andrea Kimi Antonelli per tutta la gara. Una gara che è stata comunque condizionata dalla safety car, entrata nel corso del secondo giro a causa di un contatto tra Tangavelou e Bohra, e successivamente dalla bandiera rossa, sventolata dai commissari per poter riparare le barriere danneggiate dal contatto.

Andrea Kimi Antonelli ha provato a chiudere l’ultimo round del FRMEC ad Abu Dhabi con una vittoria, ma il pilota russo è stato bravo a difendersi nelle battute finali dagli attacchi del bolognese. Il nostro portacolori chiude comunque con un podio ed un ottima seconda posizione il campionato, festeggiando così al meglio la conquista del titolo avvenuta matematicamente già in gara-2. Alle loro spalle Rafael Camara che conquista il gradino più basso del podio ma mai in grado di tenere il passo del duo di testa.

BARNARD QUARTO

Quarta posizione invece per l’altro contendente al titolo Taylor Barnard, che riesce ad approfittare di un contatto nelle battute finali tra Fluxa e Martì per risalire la classifica. In quinta piazza invece troviamo Dufek, che precede Stenshorne e Smal rispettivamente in sesta e settima posizione al traguardo. Ottavo Neate davanti a Marti e Shin che chiudono la top ten.

Ennesima gara sfortunata invece per l’altro nostro portacolori Giovanni Maschio alle prese con l’ennesimo problema tecnico che lo ha condizionato in questo round sul circuito di Yas Marina. Con la vittoria di Bedrin e la conquista del titolo da parte di Antonelli si chiude così la stagione di FRMEC, con i piloti che ritorneranno protagonisti tra qualche settimana nella controparte europea della Formula Regional. Di seguito la classifica finale di gara-3:

Julian D’Agata