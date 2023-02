Andrea Kimi Antonelli si laurea campione 2023 del Formula Regional Middle East Championship, nonostante una gara-2 condizionata da una nuova penalità che lo vede concludere fuori dalla zona punti. Il margine accumulato in classifica nei confronti di Taylor Barnard risulta comunque sufficiente al bolognese per aggiudicarsi il titolo, in una prova che registra il secondo centro stagionale da parte di Pepe Marti.

ANTONELLI, IL SUCCESSO NEL WEEK-END PIU’ SOFFERTO

E’ il prestigioso scenario di Abu Dhabi ad incoronare il successo di Andrea Kimi Antonelli, meritatamente vincitore della serie medio-orientale di Formula Regional che precede il via della stagione europea. Il giovane talento della Mercedes Academy ha potuto festeggiare nel week-end sicuramente per lui più complicato, con una doppia penalità che lo ha relegato in entrambe le gare sin qui disputate fuori dalla zona punti. Dopo il contatto verificatosi ieri con l’antagonista al titolo Taylor Barnard, in gara-2 è arrivata sempre nello stesso punto una collisione con Sebastian Montoya, mentre i due erano impegnati a lottare per la decima posizione.

La sanzione della Direzione Gara è stata analoga a quella del giorno precedente nei confronti del pilota emiliano, con 10″ di penalità che lo hanno visto concludere in 14esima posizione finale. Un piazzamento che è comunque stato ampiamente sufficiente ad Antonelli per conquistare il titolo, visto il contemporaneo nono posto di Barnard ottenuto in rimonta dopo aver stallato al via. Il bolognese potrà ora avere la chance di concludere in bellezza il campionato, partendo dalla pole position in gara-3 prevista alle 11:00 italiane.

SECONDA VITTORIA PER MARTI, SHIN E SMAL SUL PODIO

La gara ha vissuto sul duello nelle posizioni di testa tra Michael Shin e Pepe Marti, con il sudcoreano che solo nelle battute finali ha dovuto cedere lo scettro al veloce pilota spagnolo. Per lui è arrivato quindi il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto nel precedente round a Dubai, chiudendo sotto la bandiera a scacchi davanti al pilota Prema e a Kirill Smal. Lotta accesa nelle posizioni a ridosso del podio, con Dufek che ha avuto la meglio nei confronti di Fluxa e Tsolov, quest’ultimo scattato dalla prima fila. Poca fortuna per Giovanni Maschio, nuovamente fermato da un guaio tecnico, mentre Megetounif è stato invece eliminato da un contatto con Camara.

La stagione 2023 del Formula Regional Middle East Championship conoscerà il proprio epilogo con l’ultima manche in programma sul tracciato di Yas Marina, come sempre in diretta su LiveGP.it.

Marco Privitera