Tutto è pronto per un fine settimana a base di motori, spettacolo e adrenalina sull’Autodromo dell’Umbria di Magione, dove andrà in scena il terzo FX Racing Weekend della stagione 2023. Dopo i primi due appuntamenti disputatisi sui tracciati di Monza e Vallelunga, sarà il tracciato intitolato a Mario Umberto Borzacchini ad ospitare la nuova sfida riservata allo spettacolare contenitore agonistico tricolore, con ben nove categorie in pista e diciotto gare in programma tra le giornate di Sabato 3 e Domenica 4 Giugno.

Un evento assolutamente da non perdere, considerando gli innumerevoli motivi d’interesse legati alle numerose categorie presenti al via: dall’esordio stagionale di ATCC Sprint Series e Formula Classic alle attesissime sfide che vedranno in pista le monoposto della FX Pro Series, le spettacolari Legends Cars Italia ed il ritorno delle Predator’s facenti parte del campionato FX3. Il tutto senza naturalmente dimenticare le serie a ruote coperte con gli schieramenti ATCC Cup/Light e ATCC RS pronti a regalare spettacolo, insieme ai protagonisti del Challenge Ford MPM in procinto di sfidarsi per il secondo atto stagionale.

FX PRO SERIES: GIOVANI ALL’ASSALTO

Lungo i 2507 metri del tortuoso autodromo umbro, occhi puntati sulla prestigiosa FX Pro Series, con le performanti Tatuus T014 pronte per il terzo round di un campionato sempre più equilibrato ed avvincente. Tra le quattordici monoposto al via, la sfida si preannuncia molto ‘calda’ tra i vari contendenti al titolo: tra di essi un terzetto di giovani talentuosi come Elia Galvanin (Dexters Motorsport), Matteo Segre (FG Racing) e l’irlandese Lyle Schofield (Rawstorne Racing), i quali dovranno fare i conti con avversari del calibro di Andrea Raiconi (Mondiale Racing) e Andrea Maurizio Gilardoni (CDM-RS). Puntano a recitare un ruolo da protagonisti nella graduatoria AM tra gli altri Maurizio Giberti, Cosimo Antoniello, Franco Felisa e Lorenzo Mariani, quest’ultimo atteso all’appuntamento sulla pista di casa.

FX3: I FRATELLI ZANIBONI PUNTANO AL BIS

Tutta da seguire anche la sfida che vedrà in azione anche le Predator’s PC015-Y del campionato FX3: dopo la doppietta conquistata a Monza, puntano a confermarsi protagonisti i fratelli Andrea e Matteo Zaniboni, i quali dovranno guardarsi le spalle soprattutto dagli attacchi di Davide Critelli, Davide Campagna e del duo della Scuderia Cirelli composto da Matteo Manzo e Toni di Giulio. A rappresentare la categoria FX2, invece, ci saranno il romano Andrea Masci ed il giovane Valentino Carofano.

ATCC CUP E BMW 318, SPETTACOLO GARANTITO

Si preannuncia scoppiettante il confronto nel campionato ATCC Cup, con un totale di ben diciannove vetture ai nastri di partenza. Nella divisione Cup, presenti al via la Renault Clio di Patrizio Cellai, la Peugeot 106 di Andrea Fumi e la Toyota Corolla di Giuseppe Iuorio, oltre al duo Cancelli-Dini su Bmw 125D, a Maurizio Fumi (su Peugeot 206) e alle Mini Cooper di Mario Moccia e Roberto Fortis.

Sfida accesa anche nella divisione Light, con lo spoletino Mauro Cesari al volante della sua Black-M che dovrà vedersela con il perugino Luca Rossetti su Mini Pro Challenge, mentre saranno della partita anche Gianni Nicolini e Matteo Pioppi, entrambi su Mini Cooper. Corposa la presenza al via dei protagonisti della Bmw 318 Racing Series, attesi alla sfida sul circuito di casa: in pista David Delli Guanti, Piero Limonta, Alessio Mencuccetti e Stefano Bruè, oltre a Michele Parretta, Rolando Bordacchini, Michele Materni e Marco Bocciolini.

ATCC RS: UN CONFRONTO TUTTO DA SEGUIRE

Come sempre agguerrita la lotta per il successo nella nuova ATCC RS: in uno schieramento che va sempre più allargandosi, grande attesa per il confronto al vertice il leader della classifica Massimiliano Moro e i vari Silvano Bolzoni, Andrea Fazioli, il perugino Walter Lilli e lo sloveno Miha Primozic. Puntano ad inserirsi nella lotta per il podio anche Onofrio Mariella, Saverio Crea ed Ercole Cipolla, mentre nella graduatoria ‘Classic’ tutto da seguire il confronto tra Fabio Marcelloni, Antonio Marsilia e Massimo Alunni.

FORMULA CLASSIC AI NASTRI DI PARTENZA

La Formula Classic apre i battenti della stagione 2023 con una griglia arricchita dalla presenza di nuovi protagonisti: presenti al via nella classe Formula 3 le monoposto storiche affidate a Renato Bicciato, Romano Zani, Matteo ed Emanuele Aralla e Robert Buonomo, mentre tra le Abarth la sfida vedrà come protagonisti Medardo Gabelli, Roberto Colussi, Giovanni Giordano, Carlo Casillo e Andrea Grassano.

ATCC SPRINT SERIES, AL VIA LO SHOW FIRMATO TWINGO

Esordio in grande stile anche per la spettacolare ATCC Sprint Series: dopo un’annata d’esordio caratterizzata da grandi numeri ed elevato spettacolo in pista, sarà ancora una volta uno schieramento particolarmente corposo di Twingo Cup ad inaugurare l’annata 2023 della serie monomarca più economica al mondo. Nella classe Under, occhi puntati tra gli altri su Antonello Casillo, Amedeo Fico, Pierluigi Veronesi e la ‘lady’ Eva Spadotto, mentre tra gli Over puntano a giocarsi il successo Matteo Pala, Vinicio Liguori, Nazareno Compagnoni e Lorenzo Semprini.

LEGENDS CARS ITALIA: IL RITORNO DEI ‘GLADIATORI’

Ritorno ‘infuocato’ anche per la Legends Cars Italia, pronta per regalare nuove battaglie sull’autodromo umbro. Tra i venti protagonisti al via, diversi volti noti affiancati da numerose new entry: tra i favoriti troviamo Simone Giussani, Alessandro Bollini, Filippo Majrani e Andrea Lesmo, ma saranno numerosi gli outsider pronti ad inserirsi nelle posizioni di vertice di una sfida che si preannuncia equilibrata ed imprevedibile.

CHALLENGE FORD MPM, TRA CONFERME E NOVITA’

Dopo l’esordio nel ‘Tempio della Velocità’ di Monza, si apprestano a tornare in azione anche i protagonisti del Challenge Ford MPM: al volante delle Ford KA gestite da Four Project Italia, la sfida sull’autodromo di Magione vedrà gli esperti Filippo Mastrolonardo, Riccardo Mandolese, Antonio Auricchio e Renato Ponsiglione pronti per darsi battaglia, mentre non mancheranno le incursioni da parte di Vincenzo Madonna, Roberto Armogida, del giovane Hermann Freitag e del rookie Roberto Gadaleta.

Luca Panizzi (organizzatore Formula X Racing Weekend): “Siamo pronti per un fine settimana ad alto tasso di adrenalina, in una location nella quale torniamo ormai da diversi anni con grande piacere! Sarà fantastico avere nuovamente in pista campionati di spicco come FX3 e Legends Cars Italia, mentre vogliamo sottolineare con grande piacere gli ottimi numeri che all’esordio stagionale stanno regalando Sprint Series e Formula Classic. Non mancheranno poi le grandi sfide con le monoposto FX Pro Series e quelle dei campionati a ruote coperte: insomma, siamo certi che lo spettacolo non mancherà sia per coloro che ci verranno a trovare in pista ma anche per chi ci seguirà da casa in diretta streaming”.

LE GARE IN DIRETTA SU LIVEGP.IT

Il programma dell’evento scatterà nella giornata di Sabato 3 Giugno alle ore 8:30 con le prime sessioni di prove libere, mentre ad aprire le manche di gara sarà la Formula Classic nel pomeriggio con lo start alle ore 17:35. L’indomani le gare proseguiranno a ritmo serrato, con il primo spegnimento dei semafori alle 8:40 con il Challenge Ford MPM e l’ultimo alle ore 18:00. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito mentre tutte le gare saranno visibili in diretta sul sito e sui canali Social del campionato (Facebook e YouTube) con commento a cura di Marco Privitera e Nicola Saglia e la presenza di Victoria Ortega dalla pitlane.