Magione fa rima con emozione, grazie al Formula X Racing Weekend. L’evento andato in scena sul tracciato umbro ha regalato un fine settimana di grande adrenalina e spettacolo, con oltre 180 piloti a sfidarsi nell’ambito delle dieci categorie presenti in occasione del prestigioso appuntamento.

Dalle monoposto dei campionati FX Pro Series e Predator’s sino alle vetture Turismo di ATCC e Sprint Series, senza naturalmente dimenticare Legend Cars Italia e Formula Class Junior. Il gustoso piatto offerto dal week-end di Formula X a Magione non ha certo tradito le aspettative, confermando il grande successo dell’innovativo format proposto dalla serie tricolore organizzata da Luca Panizzi.

FX PRO SERIES – FX2: GALLI PROTAGONISTA

E’ stato Francesco Galli a confermarsi nel ruolo di principale protagonista, transitando per primo in entrambe le occasioni sotto la bandiera a scacchi. Il portacolori del team G_Motorsport, oltre a trionfare nella graduatoria assoluta, ha anche consolidato la propria leadership nella classifica FX2. Alle sue spalle in entrambe le occasioni l’altra Formula Abarth del compagno di squadra Riccardo Stocchi e la Formula Renault di Andrea Masci (Ruote Scoperte Motorsport).

Nella sfida riservata alle Tatuus T014, a centrare il bersaglio grosso in terra umbra sono stati Salvatore Liotti e Andrea Bodellini (Eureka Competition). Il pilota pontino, dopo aver siglato la pole position in qualifica, ha fatto valere la propria esperienza mettendosi alle spalle i giovani Bodellini e Lovati nella prova d’apertura. Roberto Arné ha preceduto Rangheri e Gorlato nella graduatoria AM. La prova conclusiva ha invece visto svettare il leader del campionato, abile ad imporsi davanti a Tommaso Lovati e Andrea Raiconi, quest’ultimo vincitore nella classe AM.

FX3: SCHOFIELD IMPRENDIBILE

Parla sempre più…irlandese la categoria riservata alle preformanti Predator’s PC015 spinte dal propulsore Yamaha. Il giovane Lyle Schofield si è infatti confermato al vertice dopo l’ottimo avvio di stagione a Varano, conquistando perentoriamente entrambe le manche. Il portacolori del team Rawstorne Racing, dopo aver ottenuto la pole in qualifica, si è imposto in gara-1 su pista umida precedendo Davide Fanton (vincitore nella graduatoria AM) e Andrea Zaniboni. Nonostante l’inversione delle prime sei posizioni in griglia, Schofield non ha avuto troppe difficoltà ad aggiudicarsi anche la seconda manche. Sul podio anche un grintoso Cosimo Antoniello (autore di una spettacolare rimonta dal fondo) e Maurizio Gilardoni. Sul podio AM sono invece giunti, alle spalle del vincitore Antoniello, Davide Fanton e Andrea Giagnorio.

TROFEO PREDATOR’S: ESULTA COMPAGNONI

La bagarre non è di certo mancata tra gli oltre venti concorrenti presenti al via con le Predator’s PC015H del Factory Team. A festeggiare è stato soprattutto Nazareno Compagnoni, autore della pole position e poi in grado di imporsi in entrambe le gare sotto la bandiera a scacchi. Sul podio di gara-1 sono saliti Luca Vanzetto e Andrea Frizza, con Mauro Valentini e Marco Spadini immediatamente alle loro spalle. Proprio questi ultimi due piloti sono stati protagonisti di un contatto di gara nelle fasi finali della seconda prova, spianando la strada alla doppietta di Compagnoni che ha nuovamente preceduto Vanzetto e Frizza. Nico Potche si è aggiudicato entrambe le prove nella classifica AM. In gara-1 ha preceduto Roberto Bini e Giorgio Massaini, prima di avere la meglio su Bottin e lo stesso Bini nella gara che ha chiuso la giornata.

FX ATCC: ARDUINI AL TOP, GIOIE PER PRIMOZIC E ROSSETTI

Il campionato riservato alle vetture Turismo e GT si conferma come una scommessa vinta per la Formula X a Magione. Nella Prima Divisione, Massimo Arduini ha colto un doppio successo al volante della Peugeot 308 schierata dalla Meteco Corse, imponendosi sia sotto la pioggia di gara-1 (dopo essere scattato dalla pole) che sull’asfalto asciutto nella prova di Domenica, al termine di una bella rimonta. Ottimo protagonista anche Enrico Riccardi con la sua Audi RS3, il quale per due volte si è piazzato alle spalle del vincitore. Il terzo gradino del podio è stato conquistato da Giuseppe Bodega (Mercedes AMG A45 E1) e dal giovane portacolori del Bolza Corse, Angelo Giannelli. Al top nella Seconda Divisione Duccio Bernardo e Arturo Pucciarelli, mentre gli altri successi di categoria hanno premiato Mauro Cesari (GT Light), Andrea Marchesini e Lorenzo Semprini in GT4.

Lo schieramento riservato alla Terza Divisione ha regalato una sfida entusiasmante che ha visto svettare sul bagnato in gara-1 lo sloveno Miha Primozic (Lema Racing) davanti alla Peugeot 106 di Mario Giannetta e all’altra Clio di Lorenzo Flavi. Nella seconda prova, il perugino Luca Rossetti su Mini ha invece avuto la meglio nei confronti di Flavi e Primozic, protagonisti di un bel duello. Il confronto nelle singole classi ha visto svettare proprio questi due piloti nella RS Trophy. Carmine Leggieri e Leonardo Cuppari hanno completato il podio nella classe D alle spalle dei vincitori Giannetta e Rossetti. Soddisfazioni anche per Tonino Scocco e Maurizio Fumi, mentre a prevalere nella 318 Cup sono stati Alessio Mencuccetti e Rolando Bordacchini.

ATCC SPRINT SERIES: GULIZIA E DI FRANCIA SI SPARTISCONO IL BOTTINO

Sorpassi e duelli a ripetizione hanno caratterizzato la seconda prova stagionale della neonata serie riservata ai protagonisti del Challenge Ford MPM e della Twingo Cup. Giuseppe Gulizia ha preceduto Simone Moriconi sul traguardo di gara-1, con Riccardo Mandolese che si è “accontentato” del terzo posto. L’inversione in griglia di gara-2 ha quindi rimescolato ulteriormente le carte, non impedendo però ad un agguerrito Gianluca Di Francia di cogliere un meritato successo proprio davanti a Gulizia e Moriconi. Tra le Twingo, Kevin Liguori si è confermato dominatore precedendo in entrambi i casi Massimiliano Moro. Mirco Fiordelmondo e Andrea Fersini si sono spartiti il terzo gradino del podio.

FORMULA CLASS JUNIOR: REGNA VISCONTI

Marco Visconti ha imposto la propria legge anche a Magione, conquistando entrambe le gare e portandosi al comando della graduatoria assoluta. Al suo fianco sul podio Jacopo Prescendi e Roberto Di Modugno, con i due che si sono poi invertiti i ruoli al termine di gara-2. Oltre al dominio di Visconti, da segnalare nella classifica Platinum i piazzamenti a podio di Marco Brambilla e Giuliano Zecchetti nella prima manche, oltre a quelli di Dino Panozzo e Massimo Galli nella seconda. Con Prescendi e Di Modugno al top nella Gold, si sono distinti anche Simone Pontellini e Giuseppe Angilello firmando il successo nella Silver.

LEGENDS CARS ITALIA: NASKA SI CONFERMA LEADER

In due gare rese estremamente combattute grazie alla presenza di oltre trenta vetture al via, Alberto Naska e Simone Borghi sono usciti vincitori dalle due gare svoltesi sul tortuoso circuito umbro. Il popolare youtuber si è imposto in gara-1 precedendo lo stesso Borghi e David Rodorigo. La seconda prova ha visto invece prevalere il giovane Borghi davanti allo stesso Naska e all’arrembante Remigio Cappelli.

Dopo il round di Magione, il Formula X Racing Weekend tornerà in azione nel fine settimana del 18-19 Giugno sull’Autodromo di Modena, con l’atteso esordio stagionale del campionato E-STC Series e altre categorie in pista.

Marco Privitera