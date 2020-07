Finalmente in pista. Dopo la lunga attesa derivante dalla pausa invernale e dal successivo blocco delle attività agonistiche imposto dalla pandemia, il mondo del motorsport è pronto per ripartire anche in Italia. Ad aprire le danze sarà la Formula X Italian Series, campionato di grande successo e caratterizzato in questa stagione da grandi aspettative ed importanti novità. Sarà l’autodromo ‘Riccardo Paletti’ di Varano de’ Melegari ad ospitare i circa cento iscritti partecipanti all’evento nel prossimo week-end, per quella che rappresenterà a tutti gli effetti la prima grande manifestazione automobilistica nel nostro Paese dopo la ripartenza.

E mai ripartenza sarebbe potuta essere più carica di adrenalina ed entusiasmo. I piloti ed i team del campionato hanno confermato la propria fiducia nel progetto. Da quest’anno in pista sotto l’egida di ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) e pronti, grazie soprattutto alla nuova convenzione realizzata con ACI Sport, a dare vita ad una stagione emozionante su circuiti ricchi di prestigio. La manifestazione verrà trasmessa in diretta televisiva da MS MotorTV (canale 228 Sky) e in streaming sui profili Social del campionato.

SETTE CATEGORIE E DODICI GARE

FX3. Il campionato riservato alle nuove Predator’s PC015 (da quest’anno ribattezzato FX3) vedrà al via un mix di piloti esperti e giovani talenti provenienti dal karting. Tra i favoriti della vigilia Francesco Atzori, reduce dal titolo sfiorato al termine della scorsa stagione. Il laziale dovrà vedersela con Davide Critelli (D-Team Racing) e il duo VRT composto da Daniele Tarani e Marco Spadini. Tra i possibili outsider anche il giovane Lorenzo Bruni (Imola Motorsport) e l’irlandese Lyle Schofield, senza dimenticare anche i portacolori del team Harp Racing, ovvero Giacomo Ghermandi, Roberto Rizzo e Rodolfo Massaro.

PREDATOR’S PC010. Nella medesima griglia della FX3 (ma con classifica separata) saranno al via anche i protagonisti a bordo delle “piccole” PC010. Dopo il successo colto lo scorso anno, Adriano Albano si ripresenta al via con il chiaro obiettivo di difendere il proprio titolo. Tra i principali candidati al ruolo di “sfidante”, un posto di rilievo va sicuramente assegnato a Edoardo D’Amicis, affiancato tra le fila del Derva Corse dalla “lady” del gruppo, ovvero la giovanissima Jenny Sonzogni.

ATCC. Grandi novità per quanto riguarda la categoria Turismo, da quest’anno ribattezzata ASI Touring Car Championship e soprattutto suddivisa in un doppio schieramento. Circa trenta equipaggi saranno complessivamente al via con un parco vetture estremamente variegato e competitivo.

GRANDI NUMERI IN PISTA

FORMULA CLASS JUNIOR ITALIA. La storica serie tricolore organizzata da Andrea Tosetti conferma i suoi grandi numeri, presentando al via un ricco schieramento composto da 23 monoposto. Tra i favoriti d’obbligo il veloce Marco Visconti (Stilo Corse) e Paolo Collivadino (Team Covir), già laureatosi campione nelle annate 2017-2018. Non saranno da sottovalutare gli esperti Massimo Galli, Tiziano Frattini, Marco Brambilla e Giuliano Zecchetti. Il tutto nell’ambito di una griglia variegata che inaugura nel migliore dei modi la stagione di un campionato capace di scrivere la storia del motorsport italiano.

FORMULA CLASSIC. Tra le categorie presenti in pista a Varano anche quella riservata alle monoposto storiche, con le Formula Abarth pronte a darsi battaglia lungo i 2350 metri dell’autodromo parmense. Tra gli iscritti al via Cristiano Zanotti, Roberto Colussi, Roy Buonomo, Andrea Grassano, Silvano Rangheri, Cesare Storti e Niccolò Colussi.

LEGENDS CARS ITALIA. Lo spettacolo di certo non mancherà tra le divertenti Legends, vetture che hanno già deliziato il pubblico nell’ambito della FX Italian Series durante la scorsa stagione. A darsi battaglia tanti “volti noti” della categoria: tra di essi Kevin Liguori, Gianluca e Simone Borghi e la numerosa rappresentanza della Castelletto Legends Cars.

DIRETTA TELEVISIVA E STREAMING

Come preannunciato, la grande novità sarà rappresentata dalla diretta televisiva di tutte le gare in programma. MS MotorTV (canale 228 Sky) trasmetterà infatti l’evento a partire dalle ore 11:00, con il commento affidato a Matteo Pittaccio e Renato Vigliotti, mentre Anna Mangione sarà l’inviata in pitlane. Il tutto verrà contemporaneamente trasmesso anche sui canali Social del campionato, ovvero la pagina Facebook ed il canale YouTube della Formula X Italian Series. Le interviste e gli highlights verranno realizzati a cura di LiveGP Communication.

SPETTACOLO E SICUREZZA

Il paddock sarà dotato di una moderna hospitality, osservando però in maniera scrupolosa tutte le norme di distanziamento sociale. L’evento non sarà infatti accessibile al pubblico, con le procedure di accesso all’impianto che si baseranno sul protocollo sanitario in vigore. Il tutto per garantire il massimo divertimento e la totale sicurezza di piloti e addetti ai lavori.

Luca Panizzi (organizzatore FX Italian Series): “Siamo orgogliosi di essere il primo grande evento motoristico ad andare in scena in Italia. A noi piace arrivare primi, e possiamo dire di aver mantenuto fede a questo principio anche in questa occasione. Il tutto naturalmente rispettando alla lettera le norme sanitarie attualmente in vigore, ma garantendo al tempo stesso spettacolo e divertimento per i piloti in pista e per il pubblico a casa. Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri partner che stanno sostenendo questo progetto, ad ASI e ACI Sport per il supporto e a tutti coloro che non hanno smesso di coltivare la propria passione. Dopo questo lungo stop, non vediamo l’ora di tornare…ad accendere i motori!”