Uno splendido fine settimana di gare ha accompagnato il terzo appuntamento stagionale del campionato ATCC Italy, la serie riservata alle vetture Turismo e GT facente parte del Formula X Racing Weekend. Nel prestigioso scenario del GT World Challenge, il Misano World Circuit ha accolto i protagonisti del campionato organizzato da Luca Panizzi con due gare ricche di bagarre ed emozioni, svoltesi davanti ad una splendida cornice di pubblico.

BABUIN, VITTORIA E PENALITA’

Ad aggiudicarsi il successo assoluto nelle due manche ATCC a Misano sono stati Denis Babuin (Bolza Corse) e Giuseppe Bodega (Meteco Corse). Il primo, al volante della Cupra Leon della scuderia veneta, si è imposto autorevolmente in gara-1 dopo essere scattato dalla pole position, riuscendo a contenere nel finale il ritorno dello stesso Bodega e di Massimo Arduini, piazzatosi al terzo posto su Mercedes-AMG GT4.

Nella seconda prova, dopo l’ottimo spunto iniziale di Francesco Palmisano (scattato dalla pole dopo l’inversione della griglia), a contendersi il trono sono stati nuovamente Babuin e Bodega. Il campione in carica, dopo aver tagliato per primo il traguardo, ha subìto una penalità per un contatto con l’avversario. Babuin è stato quindi retrocesso sul terzo gradino del podio, alle spalle del vincitore e di Giovanni Tagliente (Gretaracing).

CHE BAGARRE NELLA RS TROPHY!

La Seconda Divisione ATCC a Misano ha registrato il doppio centro da parte del giovane Leonardo Arduini (Citroen C3), il quale ha preceduto in entrambe le occasioni l’esperto Pierluigi Nebuloni su Porsche Cayman. Andrea Musso (Musso Motorsport) e Arturo Pucciarelli (Sesa Racing) si sono spartiti il terzo gradino del podio. Spettacolo e colpi di scena nella Terza Divisione, dove l’acceso confronto in pista ha regalato i successi di giornata ai portacolori del team Faro Racing, ovvero Andrea Fazioli e Walter Lilli. Sul podio della graduatoria assoluta anche lo sloveno Miha Primožič e Massimiliano Moro (Lema Racing) in gara-1. Il perugino Lilli ha poi preceduto il compagno Fazioli e Pietro Fabris (Bolza Corse) nella seconda manche.

ARDUINI E PALMISANO PROTAGONISTI NELLA GT

Nella Divisione GT Massimo Arduini (Meteco Corse) si è tolto la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio in gara-1 dopo essere scattato dalla prima fila. Alle sue spalle lo svizzero George Keller (DS Performance Driving) e Francesco Palmisano (Crystalcars). Proprio il pilota pugliese è stato il mattatore della seconda prova, precedendo sul traguardo lo stesso Keller e Mauro Cesari su BlackM.

Per quanto riguarda le singole classi ATCC a Misano, Nazareno Compagnoni (Sesa Racing) ha colto una doppietta su Alfa 147 nella graduatoria della B. La classe C ha registrato il doppio centro di Leonardo Arduini davanti a Musso in gara-1 e a Pucciarelli nella seconda manche. Nella GT National dominio del lombardo Pierluigi Nebuloni, con Enrico Battaglia che è riuscito a prevalere nella graduatoria EM. La classe RS ha rispecchiato quella dell’assoluta di Terza Divisione, con Fazioli e Lilli sul gradino più alto del podio. Nella GT4 da segnalare il terzo posto colto da Silvano Bolzoni in gara-2 alle spalle di Palmisano e Keller.

GLI ALTRI SUCCESSI DI CLASSE

Le categorie di piccola e media cilindrata hanno poi regalato altrettanta bagarre nella pancia del gruppo, composto da oltre quaranta vetture presenti al via dell’evento. Alessandro Malavolta si è imposto nella classe D, mentre nella E l’esperto Gianfranco Billo (Bolza Corse) su Peugeot 206 ha avuto la meglio in gara-1 nei confronti di Giuseppe Iuorio (ABS Corse) e Maurizio Fumi (PC Motorsport). Il giovane Emidio Luzi è riuscito a svettare nella seconda prova davanti a Billo e Iuorio. Andrea Fumi ha preceduto Tonino Scocco nella classe F, mentre il confronto nella 318 Cup ha premiato Michele Parretta davanti a Rolando Bordacchini e Piero Limonta.

Il Formula X Racing Weekend riaccenderà i motori nell’ambito dell’American Festival of Rome, in programma sul circuito ‘Piero Taruffi’ di Vallelunga dall’8 al 10 Luglio.