Dopo un inizio di stagione spettacolare, il Formula X Racing Weekend si appresta ad approdare sull’Autodromo di Modena per un fine settimana all’insegna di motori e adrenalina. La serie tricolore organizzata da Luca Panizzi, dopo la premiére dello scorso anno, tornerà infatti sul moderno circuito emiliano dando vita a ben diciassette gare tra Sabato 18 e Domenica 19 Giugno. Un appuntamento da non perdere, come sempre contraddistinto dalla presenza di numerose e variegate categorie: dalle monoposto del Trofeo Predator’s a quelle della Formula Class Junior, passando per le attesissime sfide dei campionati a ruote coperte Legends Cars Italia e ATCC Sprint Series, senza ovviamente dimenticare il ritorno in pista di FX600 e Formula Classic.

TROFEO PREDATOR’S: EQUILIBRIO AL VERTICE

Per il terzo atto stagionale Formula X a Modena, il campionato riservato alle Predator’s PC015-H del Factory Team promette una sfida equilibrata grazie alle 23 monoposto al via. Dopo la doppietta conquistata a Magione, il leader del campionato Nazareno Compagnoni punta a consolidare la propria leadership in classifica. Tra i principali candidati per un ruolo da protagonisti, troviamo inoltre Devis Padovan (staccato di sole dieci lunghezze dalla vetta), il quale precede un gruppetto composto da Gabriele Bini, Luca Vanzetto e Niccolò Bettini. Nella graduatoria AM, Nico Potche punta a confermarsi dominatore. Occhio gli assalti del giovane Roberto Bini e del duo formato da Fabrizio e Giorgio Massaini.

ATCC SPRINT SERIES: GRIGLIA DOPPIA PER FORD E TWINGO

La neonata serie low-cost conferma il proprio strepitoso successo. Saranno ben due le griglie che in questa occasione andranno ad accogliere rispettivamente i protagonisti del Challenge Ford MPM e della Twingo Cup. Nella prima graduatoria, a presentarsi nei panni di leader è Giuseppe Gulizia, reduce dal successo colto in gara-1 a Varano prima di cedere il gradino più alto del podio nella seconda prova a Gianluca Di Francia. Tra i piloti al via delle scattanti Ford Ka+ vi saranno dei “veterani” come Riccardo Mandolese, Antonio Auricchio e Filippo Mastrolonardo. Sul circuito di Modena ci sarà inoltre anche il debutto del 17enne Massimiliano Moro.

La seconda griglia vedrà al via oltre venti Twingo. Kevin Liguori è pronto a confermare la propria leadership dopo aver colto tre successi nelle prime quattro gare. Non mancheranno gli attacchi dei veloci Massimiliano Moro, Lorenzo Semprini e Matteo Pala, quest’ultimo attuale leader della graduatoria ‘Over’ davanti a Maurizio Giberti e Andrea Zanforlin.

FORMULA CLASS JUNIOR: TRE PILOTI IN QUATTRO PUNTI

Nuovo pienone di iscritti per la serie organizzata da Andrea Tosetti, con ben 27 piloti al via del terzo round stagionale. Roberto Di Modugno si presenta da leader della classifica assoluta dopo un avvio di stagione molto regolare. Dovrà però gestire un risicato margine nei confronti di Marco Visconti, quest’ultimo autore di una doppietta a Magione, e Jacopo Prescendi. Anche il Trofeo Baglioni vede sempre Di Modugno in testa, mentre nel Trofeo Sandro Corsini a guidare il gruppo è Giuseppe Angilello davanti a Pontellini e Vitellino. Tra i sicuri protagonisti nelle zone alte della classifica da citare anche Brambilla, Zecchetti e Panozzo. Da non dimenticare il campione 2020 Massimo Galli che punta al riscatto dopo un avvio di stagione poco fortunato.

LEGENDS CARS ITALIA: SUPERATO IL MURO DEI “40”

Boom di presenze al via per la spettacolare serie dedicata alle vetture americane. In totale, saranno infatti ben quarantuno i piloti pronti per la sfida di Modena, i quali verranno per la prima volta suddivisi in due schieramenti. Tornerà ad essere accesissima la lotta per la leadership della classifica dopo i successi conquistati in terra umbra da Alberto Naska e Simone Borghi. Oltre a loro, da tenere d’occhio nelle parti alte del gruppo anche Simone Giussani, Claudio Cappelli, Simone Bonci e Luca Ferrario, mentre punteranno ad inserirsi anche Marco De Toffol, Danilo Laura, Alessandro Bollini e Ian Rocca.

FX600: UN CAMPIONATO IN CRESCITA

Torna in azione dopo il debutto di Varano de’ Melegari la nuova categoria riservata alle monoposto 600cc. A partire con i favori del pronostico il forlivese Lorenzo Bruni, autore di una perentoria doppietta nel round inaugurale, il quale dovrà però vedersela con numerosi avversari di rilievo. Tra di essi le Predator’s PC015 affidate a Maurizio Giberti, Maurizio Fontana e Alessio Scarfò. Al volante di vetture Superjunior ci saranno Tiziano Frattini, Massimiliano Vichi, Antonio Vessicchio, Fabio Contini e Mario Pellegrino. Sarà poi tutta da seguire anche la sfida tra le ‘classiche’ PC010, con Corrado Cusi, Matteo Sorgiacomo, Leopoldo Spinelli e Adam Lenartowski tra i protagonisti al via.

FORMULA CLASSIC/LIBERA: MIX DA SCOPRIRE

Connubio inedito nel round di Magione. Lo schieramento della Formula Classic (giunta al secondo appuntamento stagionale) accoglierà anche le monoposto della Formula Libera, seppur con classifiche rigorosamente separate. Da un lato, il team Grassano Racing si affida a Niccolò e Roberto Colussi, Andrea Grassano e Medardo Gabelli per il confronto con Giovanni Giordano e la sua Formula Abarth. Dall’altro vi sarà anche la presenza delle Predator’s di Rizzo, Fanton, Felisa e Lolli a completare il gruppo.

Infine, da segnalare anche la presenza in pista della Formula 850, con i concorrenti che si sfideranno in gara unica nella giornata di Domenica.

LE DIRETTE DEL WEEK-END

Tutte le gare Formula X a Modena saranno trasmesse in diretta streaming sui canali Social del campionato (YouTube e Facebook) e su LiveGP.it. Non mancherà inoltre la diretta televisiva dell’evento su MS Channel (canale 814 della piattaforma SKY). Il primo appuntamento con le dirette è previsto per Sabato 18 Giugno alle ore 15:00, con le interviste ai piloti nel consueto “salotto” di Paddock Live, allestito nel cuore del paddock. Dopo le prove libere e le qualifiche, le sfide in pista inizieranno nella stessa giornata alle ore 17:30, con la Formula Classic/Libera che precederà FX600 e Legends Cars Italia B. L’indomani, il ricco programma prevede lo start delle gare alle ore 9:00 e la sua conclusione alle 19:15 circa.