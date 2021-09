Una gara-2 di Formula Regional, a Valencia, che ha visto trionfare il russo di G4 Racing Michael Belov. Una gara senza intoppi per il talentuoso driver, che ha preceduto il vincitore di ieri, Franco Colapinto, quindi Gregoire Saucy, leader della serie.

Una sola Safety Car, nelle battute finali di gara, ha congelato la gara: la causa è stata l’uscita fuori pista di un concorrente nelle retrovie. Primo fra i nostri portacolori Gabriele Minì, che chiude la Top10.

LA CRONACA

Belov scatta dalla pole e si porta subito in testa: dietro troviamo Franco Colapinto, vincitore di ieri, e Gregoire Saucy, leader del campionato. Poca azione a parte qualche duello nelle retrovie fino verso la fine della gara.

L’ultima parte di gara infatti è stata piena di azione, con l’avanzare di Colapinto nei confronti del leader della gara, poi la Safety Car ha congelato il gruppo per un’uscita nelle retrovie, mentre Emidio Pesce andava in testacoda, riprendendo senza problemi.

Un’occasione ghiotta, dopo il ripristino di gara, per Colapinto di acchiappare Belov e andare a fare doppietta. Opportunità che però non è andata in porto: Belov infatti ha vinto, davanti al pilota MP Motorsport e a Gregoire Saucy, a un passo dal titolo!

Primo degli italiani Gabriele Minì termina decimo, poi Pizzi sedicesimo, che ha preceduto Andrea Rosso, Nicola Marinangeli e Pietro Delli Guanti. Risultati completi della gara disponibili sul sito ufficiale. Appuntamento a casa nostra con il penultimo round del Mugello, il 10 ottobre.

Giulia Scalerandi

