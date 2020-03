Quest’anno il campionato continentale di Formula Regional offre al vincitore della serie una ghiotta occasione: chi vincerà (acquisendo 25 punti per la Super Licenza) potrà testare la vettura di FIA F3 sotto gli occhi attenti degli uomini Ferrari Driver Academy (FDA).









La Formula Regional è un campionato che ha destato molto interesse, soprattutto agli uomini del Cavallino. Già nella prima edizione hanno potuto apprezzare gli ottimi risultati di un pilota membro del vivaio e si aspettano altrettanto dai due portacolori FDA che prenderanno parte all’edizione 2020.

Al termine del campionato, che scatterà il 25 aprile dal Paul Ricard, Ferrari organizzerà un test-premio per il campione. Nel caso in cui il vincitore del campionato sia proprio un pilota già membro di FDA, sarà premiato il primo pilota in classifica generale che non fa parte del programma junior della Rossa.

Leggi anche: Formula Regional | Arthur Leclerc si lega alla FDA, debuttando nella serie con Prema

Giulia Scalerandi