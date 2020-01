Un altro Leclerc approda a Maranello: si tratta di Arthur, fratello minore di Charles, che nella giornata di ieri ha annunciato la propria entrata nell’Academy del Cavallino e i suoi piani sportivi per il 2020.









Vale la pena sottolineare che Arthur (il quale era già inserito nel programma del team Venturi di Formula E) aveva già preso parte lo scorso anno al Camp istituito dalla FDA: il monegasco, nato il 14 ottobre 2000, andrà ad affiancare nel programma junior i già presenti Giuliano Alesi, Marcus Armstrong, Enzo Fittipaldi, Mick Schumacher, Robert Shwartzman e Gianluca Petecof. Quest’ultimo sarà proprio il compagno di scuderia di Arthur, che debutterà in Formula Regional nel team Prema.

Assieme al più giovane dei fratelli Leclerc, FDA ha anche acquisito nelle proprie fila il giovanissimo (classe 2004) svedese Dino Beganovic, il quale, dopo la carriera nel karting, quest’anno farà il proprio debutto su una monoposto, nello specifico quella di Formula 4.

Nella carriera di Arthur segnaliamo la presenza nella F4 francese nel 2018, dove coglie il quinto posto finale (con una vittoria). L’anno scorso, oltre ad essere stato selezionato nel team Venturi di Formula E ed aver preso parte ai test riservati ai rookie, Arthur ha debuttato nella Formula 4 tedesca con il team US Racing: termina la stagione al terzo posto, grazie a 1 vittoria, 1 pole position, 2 giri veloci e 8 podi. Quest’anno lo attende una nuova avventura e la possibilità di mettersi in luce grazie al legame con una prestigiosa casa automobilistica come Ferrari.

Il monegasco ha così dichiarato: “Sono davvero felice di annunciare che correrò in Formula Regional con uno dei migliori team delle serie Junior. Ho fatto il mio primo test con Prema due anni fa e ho sempre sognato di correre con loro. Questa grande opportunità include una ulteriore grande occasione, poichè sono orgoglioso di annunciare che mi unirò a Ferrari Driver Academy. Sono molto grato per il supporto e la fiducia che mi è stata data. Non vedo l’ora di tornare al volante!”

La prima sfida di Arthur è fissata al Paul Ricard dal 24 al 26 aprile, appuntamento inaugurale di Formula Regional: vedremo se sarà già questa la prima occasione di mostrare tutto il proprio talento.

Giulia Scalerandi