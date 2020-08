Ancora un dominio targato Prema nella terza e conclusiva gara di Formula Regional al Paul Ricard. Ad imporsi è Arthur Leclerc, il quale riesce ad approfittare di un’esitazione al via da parte di Gianluca Petecof per involarsi verso il successo davanti al brasiliano. Il confronto tra i due protagonisti del team veneto rimane apertissimo in classifica, con sole cinque lunghezze a separare i due giovani talenti FDA.

La cronaca. In griglia non si presenta Emidio Pesce, dopo la rottura del propulsore scaturita dal contatto del giorno precedente con Jamie Chadwick. Al via Petecof ha un’esitazione dalla pole, con Leclerc che ne approfitta per prendere il comando, mentre l’altro portacolori del team Prema viene risucchiato da Vips e Rasmussen. All’inizio del secondo passaggio Petecof riesce a scavalcare il danese, mentre Vips inizia a farsi minaccioso alle spalle del leader. Il pilota estone, dopo aver tentato un primo attacco, deve però fronteggiare la rimonta di Petecof alle sue spalle, con il pilota Prema che riesce a scavalcarlo sul rettifilo dei box. Chovet riesce a superare Rasmussen approfittando di uno svarione di quest’ultimo, salendo in quarta piazza. Andrea Cola, intanto, nel tentativo di tenere il passo di Regalia in fondo al gruppo, finisce in testacoda ma riesce a ripartire senza danni.

Rasmussen riesce a riprendersi la quarta posizione ai danni di Chovet, con quest’ultimo costretto a cedere il passo anche a Pasma e Lappalainen. Petecof riesce progressivamente ad avvicinarsi al rivale Leclerc nelle fasi finali, mentre Regalia nelle retrovie ingaggia un duello con la Chadwick. Il monegasco regge la pressione del rivale nel finale, nonostante un disperato tentativo di quest’ultimo all’ultima curva, transitando per primo sotto la bandiera a scacchi. A completare il podio Juri Vips, il quale precede Rasmussen e il duo Kic Motorsport formato da Pasma e Lappalainen.

Grazie a questo risultato, Leclerc riduce a cinque le lunghezze di distacco da Petecof al vertice della classifica. La Formula Regional tornerà in pista per il terzo week-end stagionale il prossimo 11-13 Settembre sul circuito austriaco del Red Bull Ring.

Marco Privitera