Non è bastata la squalifica di ieri a demoralizzare Grégoire Saucy, che oggi è tornato in pista ancora più forte. Il giovane pilota svizzero, infatti, ha conquistato pole e vittoria in questa domenica in pista al Paul Ricard per la Formula Regional by Alpine.

SAUCY VINCE ED ALLUNGA IN CLASSIFICA

Grande riscatto da parte del pilota ART Grand Prix, che dopo la squalifica di ieri è riuscito a recuperare alla grande, dimostrandosi ancora una volta l’uomo da battere. Nulla ha potuto invece il suo compagno di squadra Gabriele Minì, che dopo il podio conquistato ieri, oggi è stato costretto al ritiro dopo solo 2 giri completati. Il pilota siciliano era riuscito anche a lottare col poleman in partenza dopo esser scattato dalla terza casella.

Problemi anche per Hadrien David, vincitore di gara 1 e costretto a scattare dalla pit lane per alcuni inconvenienti tecnici sulla sua monoposto. Alla fine il francese è riuscito a risalire fino alla nona posizione dopo un’incredibile rimonta a suon di sorpassi.

Podio completato invece dal russo Michael Belov e dal finlandese William Alatalo. Quarto invece Isack Hadjar (primo tra i rookie), seguito dal primo degli italiani al traguardo, Andrea Rosso.

Settimo classificato Patrick Pasma, davanti a David Vidales, primo dei piloti Prema al traguardo. A completare la top ten Thomas Ten Brinke, seguito da Dino Beganovic, che conquista comunque un punto con Belov secondo ma senza punti in quanto wild card.

MINÌ PERDE TERRENO

Allunga in classifica piloti il vincitore odierno Saucy, che con quest’ultimo successo si porta a 110 punti davanti a David, con 83 punti. Terzo invece Alex Quinn, oggi a secco e fermo a 78 lunghezze. Soltanto settimo invece Minì, che con lo zero incassato oggi rimane a quota 56, lontano ben 54 punti dal leader e compagno di squadra.

La Formula Regional by Alpine si ferma nei prossimi due week-end, prima di tornare in pista a Zandvoort fra tre settimane.

