Il quarto appuntamento stagionale della Formula Regional by Alpine si è aperto con gara-1 sul circuito di Le Castellet, quale evento di contorno al GT World Challenge. Il primo round ha visto il leader del campionato Grégoire Saucy partire dalla pole e non schiodarsi dalla testa, grazie anche alla Safety Car intervenuta nel finale di gara. Quarto posto per Gabriele Minì.

LA PARTENZA

Hadjar rimane fermo in griglia al termine del formation lap, costringendo la direzione gara ad un secondo giro di formazione. Il pilota di casa è costretto al via dalla pitlane.

La partenza è regolare: Saucy resta in testa al gruppo, ma poco dopo un incidente tra Fluxa e Boya obbliga la direzione gara a far uscire la Safety Car dopo appena due minuti.

BANDIERA VERDE

A 17 minuti dalla bandiera a scacchi, la vettura di sicurezza rientra ai box e la gara riparte. Molto buona la partenza di Saucy, che resta davanti a tutti. Nessuno approfitta del restart per tentare di guadagnare posizioni.

I duelli tra Colapinto, Rosso e Aron per la 13esima piazza e tra Bortoleto, Delli Guanti e Barrichello per la 18esima animano la zona di centro gruppo. Davanti a tutti però resiste il terzetto di testa con Saucy, David e Belov, ma occhio a Minì che si avvicina al russo in terza posizione.

Garcia tenta il sorpasso su Marinangeli a 10 minuti dal termine ma finisce largo e, saltando sul dissuasore all’esterno, rompe l’alettone anteriore. Disastro per lui, che con il muso danneggiato deve rientrare ai box.

Si riaccende il duello tra Colapinto e Rosso, con l’italiano che supera il pilota argentino ma poi subisce il controsorpasso, e deve guardarsi anche da Aron che si è avvicinato molto.

ULTIMI 5 MINUTI

Delli Guanti supera Barrichello e poi anche Bortoleto. L’azione però si intensifica anche alle spalle, con Famularo e Gnos che si toccano, rendendo necessario l’ingresso della Safety Car a soli 2 minuti dalla bandiera a scacchi.

L’ultimo giro, allo scadere del tempo, vede quindi ancora una volta la Safety Car protagonista. Ancora una vittoria per Grégoire Saucy, che chiude alle spalle della vettura di sicurezza davanti a David e Belov. Quarto l’italiano Gabriele Minì, il quale conquista il successo nella classifica rookie. Per quanto riguarda gli altri nostri portacolori, Rosso chiude 14°, con Delli Guanti 18° e Pizzi 21°, mentre Pesce chiude 25° subito davanti a Marinangeli.

Il prossimo round con la Formula Regional by Alpine sarà domani alle 14:10, con la gara 2 dal circuito Paul Ricard.

AGGIORNAMENTO:

Cambia il risultato del primo round da Le Castellet. Grégoire Saucy è squalificato per irregolarità tecniche sulla sua monoposto. La vittoria passa dunque a Hadrien David. Sale sul podio, in terza posizione, l’italiano Gabriele Minì

Beppe Dammacco

LEGGI ANCHE: PAUL RICARD 1000KM: 6H DI PASSIONE IN FRANCIA