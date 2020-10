Non sono mancati i colpi di scena nella domenica del round di Monza della Formula Regional European Championship. Oliver Rasmussen e Patrik Pasma si sono divisi la posta tra Gara-2 e Gara-3 mentre è crisi per Arthur Leclerc, ritirato in mattinata e solo sesto nella manche conclusiva.

E’ una Prema più umana quella del fine settimana al Tempio della Velocità, dove si è distinto Patrik Pasma di KIC Motorsport già dalle sessioni di venerdì. Il finlandese ha infatti trionfato in Gara-1 e si è confermato in Gara-3. Solo una penalità di 5” nella mattinata di domenica è andata a macchiare quello che sarebbe potuto essere un weekend perfetto per il ventenne di Oulu. In casa Prema reagisce Gianluca Petecof in Gara-3, mentre Leclerc perde la leadership del campionato. Nota di merito invece per Konsta Lappalainen, autore di due piazzamenti a podio su due nella giornata conclusiva del round brianzolo.

GARA-2: DUE SAFETY CAR E UN BRIVIDO FINALE

La Safety Car è entrata in pista due volte nel corso della seconda manche, a causa del contatto alla Parabolica tra Pesce e Henrion e successivamente dall’incidente in cui sono rimasti coinvolti Jamie Chadwick e Nico Goehler. Alla seconda ripartenza Rasmussen si è fatto più ingombrante negli specchietti retrovisori di Pasma ma senza successo.

La decisione della direzione gara tuttavia determina il risultato finale di Gara-2, vinta dal pilota danese della Prema, il quale beneficia della penalità inflitta a Pasma per errata procedura di ripartenza al rientrare della vettura di sicurezza. Il finlandese taglia quindi il traguardo per primo, ma a trionfare è Oliver Rasmussen. Seconda posizione per Lappalainen, seguito da Chovet e Pasma con l’aggiunta dei 5s al tempo finale. Completa la Top-5 Alessandro Famularo davanti a Gianluca Petecof, mentre il leader della classifica Arthur Leclerc si ritira a causa di un problema meccanico.

GARA-3 SORRIDE A PASMA E PETECOF

In Gara-3 non è bastato lo spunto del poleman Leclerc alla partenza: il monegasco ha perso la testa della corsa dopo un giro a vantaggio di un arrembante Patrik Pasma, per poi continuare a perdere terreno fino a precipitare in sesta posizione. Chiude secondo Gianluca Petecof, più concreto rispetto alla mattinata, davanti a un costante Konsta Lappalainen. Il finlandese colleziona un altro podio, chiudendo davanti a Oliver Rasmussen e Pierre-Louis Chovet. Buon 7° posto per l’italiano Emidio Pesce, che nel corso della gara ha tentato di insidiare Leclerc. Jamie Chadwick, Andrea Cola ed Alessandro Famularo chiudono la Top-10, mentre Nico Goehler non ha preso parte alla manche a causa degli ingenti danni sulla sua monoposto dopo l’incidente di Gara-2.

A tre weekend dal termine della stagione 2020, Gianluca Petecof si riappropria della testa della classifica a quota 273 punti. Scende Arthur Leclerc, con 11 punti di ritardo dal compagno di squadra e rivale, mentre rimane terzo e più distanziato Rasmussen a 227.

Beatrice Zamuner