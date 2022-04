Arriva il primo successo anche per Paul Aron, al termine di gara-2 all’Autodromo di Monza, in Formula Regional. Questa volta il sole splende sul tracciato lombardo e, nonostante due Safety Car che hanno congelato la gara, arriva la vittoria per il pilota Prema, davanti a Beganovic e il nostro Minì.

CRONACA

Aron scatta davanti a tutti dalla prima casella, per portarsi in al comando. Dietro all’estone, subito bagarre fra Beganovic e Minì, con lo svedese che ha la meglio sul siciliano. Aron fa segnare il giro più rapido, su una pista questa volta asciutta. Haverkort abbassa il record di Beganovic, con l’olandese che riesce a liberarsi di Mari Boya. Quindi comincia la lotta a suon di giri veloci, con Minì, poi Beganovich quindi Mari Boya.

Entra la Safety Car in pista a causa di un incidente nelle retrovie con Pietro Delli Guanti che va in testacoda e Hamda Al Qubaisi che si ritira. Al restart la lotta si anima fra Haverkort e Michael Belov, quindi vediamo bagarre fra Seb Montoya e Bortoleto. Beganovic fa segnare il giro veloce, abbassato subito dopo da Paul Aron. Rientra la SC in pista poiché alcune vetture escono di pista, fra cui Lena Buhler. Bagarre all’ultimo giro fra Fluxa e Bortoleto con lo spagnolo che esce di pista e Bortoleto che perde terreno.

Successo per Aron, davanti a Beganovich e Minì! Classifica della gara disponibile qui. Appuntamento al prossimo round, in programma dall’8 al 10 maggio ad Imola. Se volete rivivere Gara1 a Monza, il nostro report è disponibile qui.

Giulia Scalerandi