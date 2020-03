E’ arrivato stamattina l’annuncio del nuovo team (Monolite Racing), di Rudi Mariotto, che si unirà al campionato europeo di Formula Regional. La scuderia, nata nel 2004, vanta molta esperienza nelle formule minori e nei trofei monomarca.









Tra le partecipazioni rilevanti possiamo segnalare quelle in Formula Abarth, Drexkler-Automotive Formula 3 Cup e FIA Central European Zone Formula 3, con successi sia nel 2017 che nel 2018; nel 2019 la scuderia si afferma in F3 Austria e coglie il secondo posto nel CEZ.

Monolite Racing parteciperà con una vettura a tutta la stagione, ma l’intenzione è quella di portare in pista un’altra vettura da metà stagione in poi. Il pilota verrà presto annunciato.

Formula Regional: il resto della griglia



Il team Prema per questo campionato europeo, dopo i successi dello scorso anno, punta sempre più in alto e scenderà in pista con Arthur Leclerc, fratello di Charles e pilota FDA, Roman Stanek, Oliver Rasmussen e Gianluca Petecof, driver brasiliano che già ha corso con il team veneto in Formula 4 Italia.

Saranno della partita anche i team Maestro by Cram e il team francese Gilian Track Events GTE, con il pilota proveniente dalla F4 transalpina Gillian Henrion. Il 17enne avignonese Pierre-Louis Chovet e il venezuelano Alessandro Famularo vestiranno invece i colori del team Van Amersfoort.

Due vetture, per il momento, anche per KIC Motorsport, affidate a Kosta Lappalainen e Patrik Pasma. Il nostro Emidio Pesce, che ha trascorso il 2019 in F4 Italia, affronterà questo campionato nel team DR Formula.

Una sola vettura anche per US Racing: al volante David Vidales. Confermate anche le presenze dei team Corbetta Racing, Scorace Team e Technorace, i quali, però, non hanno ancora annunciato i propri piloti.

Giulia Scalerandi