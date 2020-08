Il primo appuntamento della Formula Regional European Championship, a Misano, si apre nel segno della Prema con un doppio successo nella giornata di sabato, il primo firmato da Oliver Rasmussen e il secondo da Arthur Leclerc. Podio per Jamie Chadwick in Gara-1, in difficoltà Juri Vips in entrambe le manche.

Risuona l’inno danese a sorpresa al termine di Gara-1 con il trionfo di Rasmussen, autore di un sorpasso di carattere ai danni del poleman Arthur Leclerc e Gianluca Petecof. Il giovane brasiliano, partito in prima fila, si ritroverà poi coinvolto in un incidente con Leclerc e Vips. Il monegasco esce di scena, mentre gli altri due piloti si ritrovano a dover ricostruire la propria gara dal fondo.

Il pilota estone vanifica tuttavia la sua rimonta dopo la Safety Car, finendo fuori pista nel tentativo di attaccare Jamie Chadwick. La vettura di sicurezza farà così la sua comparsa in altre due occasioni nel corso di Gara-1, per ricompattare il gruppo durante la rimozione della vettura di Vips e per chiudere la gara a seguito dell’incidente tra Pesce e Henrion.

Rasmussen trionfa così davanti a Pasma e Jamie Chadwick. Quarto posto per Gianluca Petecof davanti a Pierre Louis Chovet di Van Amersfoort e l’italiano Andrea Cola.

Arthur Leclerc centra il tanto sospirato successo in Gara-2, controllando la corsa di 30 minuti e un giro dalla prima posizione dall’inizio alla fine. Il giovane monegasco della Prema riesce ad aprire un gap sul suo diretto antagonista Gianluca Petecof, che chiuderà secondo. Completa il podio Oliver Rasmussen, staccato di 15 secondi dalla vetta, mentre Juri Vips crolla nel finale.

L’estone, scattato terzo, viene passato da Rasmussen per poi arrendersi agli attacchi di Pasma e Chovet, terminando in sesta posizione. Buona prova del finlandese Patrick Pasma, in lotta per oltre tre quarti di gara con Jamie Chadwick per la quinta posizione.

La pilota britannica si è difesa strenuamente nella bagarre che ha visto ingaggiati anche Lappalainen e Chovet, per poi lasciare strada ai tre piloti nelle battute finali della corsa. Pasma termina così in quarta posizione, precedendo Chovet di Van Amersfoort, Vips e Lappalainen. Andrea Cola chiude 9° a 51” dal vincitore, mentre chiude la Top-10 Henrion.

Appuntamento a domani mattina con la terza e ultima manche del weekend di Formula Regional a Misano, che scatterà alle ore 10.50.

Beatrice Zamuner