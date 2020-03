Dopo aver dettato lo slittamento dell’appuntamento di EuroFormula Open, il tracciato di Le Castellet ha annunciato di fare altrettanto per quanto riguarda il campionato di Formula Regional.









Il comunicato

Come si legge nel comunicato, causa emergenza Covid-19, la tappa (che si sarebbe dovuta svolgere a fine aprile) verrà recuperata dal 20 al 23 agosto (proprio in concomitanza con l’EuroFormula Open). Per il momento il resto del calendario della serie rimane inviariato: a metà maggio l’appuntamento di Monza, poi sarà la volta di Imola (il 30 e 31 maggio).

Dal 12 al 14 giugno andrà in scena l’appuntamento romano di Vallelunga, poi si approderà all’Hungaroring dal 10 al 12 luglio. Dopo la nuova data fissata per il Paul Ricard, si rimarrà all’estero con Spielberg, la cui tappa è prevista per il 12 e 13 settembre.

Successivamente sarà nuovamente Italia, con il round del Mugello i primi giorni di ottobre, per terminare la stagione a Barcellona il 24 e 25 ottobre.

La griglia 2020

Partendo dall’acquisto più recente, Andrea Cola è l’ultimo pilota approdato nel campionato continentale 2020: il romano sarà al volante dell’auto del team Monolite Racing. La scuderia veneta Prema schiererà invece il brasiliano Gianluca Petecof, il monegasco Arthur Leclerc, pilota FDA e fratello di Charles, Roman Stanek e Oliver Rasmussen.

Vestiranno i colori del team Van Amersfoort il francese Pierre-Louis Chovet ed il venezuelano Alessandro Famularo. Anche Emidio Pesce sarà della partita e disputerà il campionato con il team elvetico Jenzer, invece KIC Motorsport affiderà le due auto a Patrik Pasma e Kosta Lappalainen.

Leggi anche: Formula Regional | Andrea Cola con Monolite Racing

Giulia Scalerandi