E’ Andrea Cola il pilota che debutterà con il team Monolite Racing in Formula Regional. L’annuncio è arrivato ieri, tramite i canali social del pilota romano, il quale è pronto per una nuova avventura nel campionato europeo.









Per Cola, che ha vinto l’edizione del LiveGP Award 2018, non si tratta del debutto con una vettura della scuderia Monolite Racing, in quanto ha esordito al volante di una monoposto del team nel 2016 in Formula Abarth e Formula Italian Trophy.

La carriera del ventenne è poi proseguita con il successo in FIA-CEZ F3 e AMF F3 nel 2017, risultato ripetuto anche nel 2018 in entrambi in campionati. Andrea si è poi superato, vincendo per la terza volta consecutiva, nel 2019, il campionato di AMF F3 (nessuno mai come lui) e trionfando, nello stesso anno, anche in F2 Italian Trophy.

Vedremo dunque Andrea Cola e Monolite Racing impegnati in Formula Regional, un campionato molto competitivo, che scatterà (a meno che non vengano rinviati i primi round causa emergenza Covid-19) dal Paul Ricard a fine aprile.

Leggi anche: Formula Regional | Monolite Racing, una new-entry nella serie

Giulia Scalerandi