E’ un periodo molto movimentato a causa delle varie adesioni che vengono annunciate nelle varie categorie. Non può mancare all’appello nemmeno il campionato continentale di Formula Regional, che vedrà in pista alcuni piloti già esperti, ma anche tante facce nuove.

Dopo l’annuncio di Gabriele Minì, che rimane con ART GP, è arrivato anche il rinnovo per il pupillo Ferrari Dino Beganovic, che si presenterà ancora una volta in griglia sulla vettura del team Prema.

Il pilota scandivano farà compagnia a Paul Aron, esperto estone pilota dell’Academy Mercedes, e al debuttante Sebastian Montoya (proveniente dalla F4), mentre Van Amersfoort Racing ha deciso di puntare sull’ungherese Levente Revesz e sullo svizzero Joshua Dufek.

Anche Gabriel Bortoleto si ripresenterà ai nastri di partenza della Formula Regional e lo farà tra le fila del team R-Ace GP, il quale per il momento ha ufficializzato anche Lorenzo Fluxa. Sarà invece letteralmente al debutto l’olandese Laurens Van Hoepen, che sbarcherà nella serie con ART GP, direttamente dal karting.

Al proprio fianco, oltre al nostro Minì anche lo spagnolo Mari Boya, che invece ha debuttato lo scorso anno sulla vettura di MP Motorsport.

ARRIVA PIETRO ARMANNI CON MONOLITE RACING

A rappresentare l’Italia ci pensa il giovanissimo Pietro Armanni, dopo il debutto in monoposto nel 2021 in F4 Italia: “Sono contento di unirmi a questo team estremamente professionale dopo la due giornate di test a Barcellona. Sono sicuro di poter conquistare ottimi risultati grazie al duro lavoro e all’aiuto del team.“

Debutto in Europa per il giovane messicano Noel Leon (neo membro del Red Bull Junior Team), che dopo il titolo in F4 statunitense arriva in F. Regional affrontando il campionato 2022 con il team britannico Arden. Quest’ultimo punta inoltre sul pilota proveniente dal Paraguay Joshua Durksen.

Tra gli ultimissimi annunci lo switch per Dudu Barrichello, che correà anche lui con la tuta del team Arden, mentre Nicolas Baptiste è il primo pilota che vestirà i colori di FA Racing. La scuderia italiana, Trident Motorsport scenderà in pista con il tedesco Tim Tramnitz e con il 17enne anglo-polacco Roman Bilinski.

ART GP – Gabriele MINI, Lauren VAN HOEPEN

PREMA RACING – Dino BEGANOVICH, Sebastian MONTOYA, Paul ARON

ARDEN – Noel LEON, Joshua DURKSEN, Eduardo “Dudu” BARRICHELLO

VAN AMERSFOORT – Kas HAVERKORT, Levente REVESZ, Joshua DUFEK

R-ACE GP – Gabriel BORTOLETO, Lorenzo FLUXA

TRIDENT – TIM Tramnitz, Roman BILINSKI

FA RACING – Nicolas BAPTISTE

MONOLITE – Pietro ARMANNI

Giulia Scalerandi