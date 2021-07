E’ Mikhael Belov il vincitore della prima gara di Spa-Francorchamps, primo appuntamento del weekend della Formula Regional. Il pilota russo ha confermato la pole position sotto il diluvio che ha caratterizzato la corsa. La sua vettura del G4 Racing ha preceduto sul traguardo Hadrien David e Zane Maloney.

Il diluvio non ferma Belov, primo successo in Formula Regional

Grande difficoltà al via, quando a pochi minuti dal semaforo verde è cominciata una leggera pioggia sul circuito belga. Mentre tutti i piloti di vertice hanno optato per montare gomme da bagnato, molti piloti nella seconda parte dello schieramento ha rischiato un via con gomme slick. La scelta di montare gomme da asciutto si rivela sbagliata sin dal giro di formazione, quando Jasin Ferati finisce a muro; questo porta un secondo giro di allieamento, mentre molti dei piloti partiti con slick tornano ai box per montare pneumatici da pioggia.

Al via Hadjar, scattato dalla seconda posizione, fa stallare la sua vettura e crea un grosso rischio per il gruppo che transita alle sue spalle. Grande scatto per Zane Maloney e Hadrien David che impensieriscono il leader, nonché poleman, Mikhael Belov. Partenza clamorosa per il leader di campionato Gregoire Saucy: scattato ventiquattresimo si trova al decimo posto in chiusura del primo giro.

Nel corso della seconda tornata, David Vidales perde il controllo della sua vettura terminando contro le barriere. Nessuna grossa conseguenza per la sua vettura, ma gara finita per una delle punte di diamante di questo campionato. La sua uscita provoca l’ingresso della safety car. Dopo un lungo periodo di neutralizzazione, la ripresa della corsa non ha visto stravolgimenti nella parte alta della classifica. Belov allunga sul duo David-Maloney e si porta a casa il suo primo successo nella categoria.

Sesta posizione per Gabriele Minì

Ottimo il recupero del leader di classifica Gregoire Saucy. Partito ventiquattresimo ha chiuso ottavo, guadagnando quattro preziosi punti in vista campionato. Centra il suo miglior risultato in stagione Dino Beganovic, chiudendo la sua gara ai piedi del podio, in quarta posizione, seguito da Patrick Pasma e il nostro Gabriele Minì. Settima posizione, dopo il quasi stallo al via, per Isack Hadjar, che perde una grande chance di accorciare nella classifica generale.

A punti anche William Alatalo, nono e Alex Quinn in decima posizione. Fuori dalla top dieci Francesco Pizzi, tredicesimo mentre Andrea Rosso ha terminato la propria gara in diciassettesima posizione; ventiseiesima la Arden di Nicola Marinangeli. Non ha terminato la propria corsa Emidio Pesce, dopo aver danneggiato la propria ala anteriore. Domani gara-2, con Gregoire Saucy e Gabriele Minì a scattare dalla prima fila.

Samuele Fassino