Dino Beganovic viene confermato dal team Prema per la sua terza stagione consecutiva. Il junior Ferrari disputerà nel 2022 la sua seconda annata in Formula Regional European Championship by Alpine, dopo aver concluso la stagione d’esordio nella serie al 13° posto.

Si è trattato di un anno complicato per Beganovic, con solo un podio e nove gare a punti all’attivo nella stagione 2021. Il 2° posto seguito dal 5° ottenuti nel round finale a Monza sono sicuramente un’ottima base in vista dell’anno prossimo, in cui il 17enne svedese indosserà ancora i colori del team vicentino.

ROSIN: “DINO PUÒ GIOCARSI IL TITOLO”

“Sono emozionato di tornare in Formula Regional European Championship il prossimo anno e rinnovare con Prema e la Ferrari Driver Academy per un’altra stagione” ha commentato.

“Abbiamo lavorato duramente per metterci nelle condizioni di vincere nella seconda metà della stagione e non vedo l’ora di continuare così nel 2022. Il campionato è fantastico e non vedo l’ora di tornare in azione!”

Anche René Rosin, team manager Prema, ritiene che terminare la stagione con una nota positiva abbia fatto la differenza.

“Siamo contenti di avere Dino con noi per un’altra stagione” ha dichiarato Rosin. “È migliorato moltissimo nel corso dell’anno e con il potenziale che ha dimostrato negli ultimi round, siamo sicuri che possa giocarsi il titolo. Sappiamo tutti che è anche un grande lavoratore, quindi è una risorsa perfetta per il team sin dall’inizio. Pensiamo infatti che la sua presenza faccia bene a tutti all’interno della squadra”.

Beatrice Zamuner