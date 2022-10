Il campionato di Formula Regional arriva a Barcellona per il penultimo round stagionale. A conquistare la prima manche della serie continentale è il poleman Paul Aron, che precede David e Van’t Hoff.

ARON TORNA ALLA VITTORIA, PRIMO PODIO PER VAN’T HOFF

Era dalla doppietta di Zandvoort che Paul Aron non saliva sul gradino più alto del podio della Formula Regional. L’estone è riuscito ad imporsi nella gara di oggi, aiutato anche dalla partenza dalla prima casella. Lavoro quasi facile per il pilota della galassia Mercedes tagliare per primo il traguardo, sotto il sole catalano. A dare filo da torcere al vincitore è stato Hadrien David, il quale ha fatto una rimonta pazzesca, costruendo pezzo dopo pezzo, una bellissima corsa, che lo ha portato ad impensierire proprio il leader della gara negli ultimi attimi disponibili. Da segnalare il primo podio per l’olandese Dilano Van’t Hoff, campione in carica di F4 spagnola, che ha lottato con David, salvo poi inchinarsi al francese e completare il podio.

ZERO PER BEGANOVIC, MINì SI AVVICINA

Non è andata benissimo invece a Dino Beganovic, che ha faticato molto in questa gara, collezionando uno zero: il leader della classifica ha chiuso la corsa ai piedi della Top10, terminando in undicesima piazza. Nonostante ciò, Baganovic rimane al vertice della classifica generale in Formula Regional con ancora tre manche da disputare. Molto bravo invece il diretto rivale, ovvero Gabriele Minì, che grazie al quinto posto al traguardo, recupera qualche punto.

Corsa in salita anche per il siciliano di ART GP, il quale (partito indietro come Beganovic) ha saputo lottare con le unghie e con i denti per tutta la mezz’ora di corsa, aggredendo gli avversari e dando spettacolo in pista. Due belle bagarre hanno visto protagonista il nostro Gabriele. La prima, quella nei confronti di Dufek, dove quest’ultimo ha sbagliato uscendo di pista e perdendo un paio di posizioni. Quindi la battaglia di fine corsa, con un testa a testa con il connazionale Leo Fornaroli. Minì riesce a superare Fornaroli, che però esce leggermente di pista, dando spazio a Dufek di passare.

Statistiche complete presso questo collegamento. Domani la seconda manche dalle ore 16.25.

Giulia Scalerandi

