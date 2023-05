È ancora Tim Tramnitz a vincere a Barcellona. Il pilota tedesco della R-Ace GP, dopo la gara di ieri, si è imposto anche in quella domenicale di Barcellona. Anche stavolta ha preceduto Antonelli, secondo, mentre sul terzo gradino del podio è salito Sami Meguetounif della MP Motorsport. Tramnitz, con questa vittoria, si è portato al comando della classifica piloti. Solo undicesimo Martinius Stenshorne, il precedente leader del campionato.

Cronaca della gara

A partire in pole position è Tim Tramnitz, che precede Andrea Kimi Antonelli, Sami Meguetounif e Santiago Ramos. Al via il francese ha un buono scatto, e tutti i primi tre arrivano affiancati in curva 1: Tramnitz però tiene la posizione, e inizia ad andare via. Al terzo giro viene chiamata in causa la Safety Car per un’uscita di pista di Lucas Medina, della Sainteloc Racing, ma già alla quinta tornata si riparte.

Al restart Tramnitz e Antonelli fanno il vuoto rispetto agli inseguitori, anche se l’italiano non riesce ad impensierire la R-Ace GP del suo inseguitore. Dietro, il duello più interessante viene offerto da Ramos e da Dufek per la quarta posizione, con lo svizzero che tenta, senza riuscirci, di passare il messicano diverse volte.

Nelle ultime tornate la Prema di Antonelli prova a tornare sotto su Tramnitz come ieri, ma al penultimo giro commette un raro errore, andando leggermente largo. Perde così la definitiva possibilità di attaccare il tedesco, che ottiene così la seconda vittoria consecutiva e stagionale. La gara finisce sotto bandiera gialla, con Giovanni Maschio che va nella ghiaia nel corso dell’ultimo giro.

Secondo è Antonelli, alla terza piazza d’onore in quattro gare, mentre chiude terzo sul podio Sami Meguetounif. A punti ci finiscono anche Ramos, Dufek, Camara, Capietto, Bilinski, Van Hoepen e Belov. Il primo rookie è Stenshorne, che però chiude solo undicesimo, e perde anche la leadership del campionato, a vantaggio proprio di Tramnitz.

Classifica di gara 2 a Barcellona. Al Kamel Systems

Classifica piloti: Tramnitz 58, Antonelli 54, Haverkort 50, Stenshorne 49, Fluxa 24, Camara 23, Dufek 22, Bohra 21, Ramos 20, Capietto 18.

Il prossimo appuntamento con la Formula Regional sarà tra quattro settimane, nel weekend tra il 16 e il 18 giugno, sul circuito dell’Hungaroring, a Budapest.

Alfredo Cirelli