Si è chiusa con una vittoria di Tim Tramnitz la gara-1 di Barcellona della Formula Regional European Championahip by Alpine. Nessun grande colpo di scena nella prima delle due sfide del week-end, una competizione “spezzettata” da due Safety Car ed una bandiera rossa.

In partenza Tramnitz beffa Antonelli

Kimi Antonelli, autore di una partenza non ottimale, ha dovuto cedere a Tim Tramnitz la prima piazza allo spegnimento dei semafori. La bagarre non è mancata nei primi minuti della competizione, la race-1 è stata presto fermata con una bandiera rossa dopo un incidente in curva 4 tra Van ‘T Hoff e Sami Meguetounif, teammate di MP Motorsport.

La sfida riprenderà alle spalle della vettura di sicurezza. Tramnitz riuscirà a difendere molto bene la prima piazza prendendo sin da subito un piccolo margine di sicurezza nei confronti di Andrea Kimi Antonelli.

Barcellona gara-1: la SC finale incorona Tramnitz

A circa 3 minuti dallo scadere del tempo la vettura numero 43, guidata da Owen Tangavelou, riporterà in pista la SC per un problema tecnico in curva 1. La bandiera gialla neutralizzerà la corsa, Tim Tramnitz potrà quindi festeggiare dopo una gestione perfetta dell’evento.

Passo falso, invece, per Martinius Stenshorne. Il leader della classifica perde punti nei confronti dei diretti avversari che hanno saputo distinguersi nella parte alta del gruppo. Gara anonima anche per Camara, l’alfiere del team Prema che si è dovuto accontentare dell’11ma piazza. Ultima piazza d’onore quest’oggi per Kas Haverkort, presente sul podio davanti a Lorenzo Fluxa ed a Macéo Capietto.

L’appuntamento con la Formula Regional Europe è per domani per una nuova sfida da non perdere. Antonelli e Tramnitz partono per confermarsi nella complessa pista di Barcellona, tracciato molto selettivo che questo fine settimana accoglie anche il terzo appuntamento della F1 Academy.

Redazione