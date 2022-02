E’ Isack Hadjar ad aggiudicarsi gara-1 del quarto round di Formula Regional Asian Championship a Dubai. Il pilota del team Hitech dopo una buona partenza ha dominato dal primo all’ultimo giro, difendendosi bene dagli attacchi di Paul Aron scattato invece dalla pole. Quinto il nostro Gabriele Minì.

HADJAR VINCE GARA 1

Una gara-1 dominata quella vinta oggi da Isack Hadjar per il quarto round della Formula Regional Asia a Dubai. Il pilota Hitech dopo essere scattato dalla seconda casella si è messo subito alle spalle di Aron, sorpassandolo dopo poche curve. Ci ha provato Aron a riprendersi la posizione nelle battute finali con una serie di attacchi che però il pilota Hitech ha rispedito al mittente. In terza posizione troviamo Pepe Marti, che proprio all’ultimo giro ha rischiato il colpaccio, quando un errore di Aron non stava per consegnarli la seconda posizione che si è comunque decisa al fotofinish.

In quarta posizione troviamo Arthur Leclerc autore di una gara solida e soprattutto di una grande partenza. Quinto invece il nostro Gabriele Minì, che oggi scattava dalla settima casella. Il pilota siciliano ha avuto un buon spunto in partenza mantenendo la quinta posizione per tutta la gara dopo una intensa battaglia con Bearman e Crawford rispettivamente sesto e settimo. Alle loro spalle in ottava Dilano van’t Hoff seguito da Pierre Louis Chovet e Michael Belov che chiudono la top ten.

Segnaliamo il ritiro di Dino Beganovic dopo un contatto con il compagno di squadra Ollie Bearman che ha mandato la sua monoposto contro le barriere causando l’ingresso della safety car. Appuntamento a domani per gara-2 e gara-3 della Formula Regional Asian Championship a Dubai.

LA CLASSIFICA

1 Isack Hadjar Hitech GP 31m21.736s 2 Paul Aron Abu Dhabi Racing by Prema +1.387s 3 Pepe Marti Pinnacle Motorsport +1.437s 4 Arthur Leclerc Mumbai Falcons +2.660s 5 Gabriele Mini Hitech GP +6.578s 6 Jak Crawford Abu Dhabi Racing by Prema +6.671s 7 Ollie Bearman Mumbai Falcons +7.012s 8 Dilano van’t Hoff Pinnacle Motorsport +8.612s 9 Pierre-Louis Chovet BlackArts Racing +9.936s 10 Michael Belov Evans GP +11.349s 11 Patrik Pasma Evans GP +11.601s 12 Francesco Braschi 3Y by R-ace GP +12.808s 13 Lorenzo Fluxa 3Y by R-ace GP +13.181s 14 Oliver Goethe 3Y by R-ace GP +17.152s 15 Nicola Marinangeli Evans GP +20.401s 16 Owen Tangavelou Hitech GP +22.842s 17 Hamda Al Qubaisi Abu Dhabi Racing by Prema +23.813s 18 Levente Revesz Evans GP Academy +26.653s 19 David Morales Evans GP Academy +27.036s 20 Amna Al Qubaisi Abu Dhabi Racing by Prema +28.496s 21 Ayato Iwasaki Pinnacle Motorsport +32.157s 22 Salih Yoluc Pinnacle Motorsport +35.738s 23 Khaled Al Qubaisi Abu Dhabi Racing by Prema +37.795s 24 Thomas Luedi BlackArts Racing +48.239s 25 Ido Cohen BlackArts Racing +2 laps 26 Lena Buhler 3Y by R-ace GP +3 laps Ret Dino Beganovic Mumbai Falcons Fastest lap: Aron, 1m57.113s Championship standings

1 Leclerc 143 2 Marti 111 3 Hadjar 96 3 Sebastian Montoya 92 4 Beganovic 88 6 Mini 65 7 Hadrien David 64 8 Crawford 60 9 Fluxa 56 10 Gabriel Bortoleto 46

Julian D’Agata