E’ un trionfo di Mumbai Falcons il terzo round di Dubai della Formula Regional Asia 2022. Dopo il successo ottenuto da Sebastian Montoya ieri, Dino Beganovic prima e Arthur Leclerc successivamente suggellano il dominio della squadra indiana. Ora il pilota monegasco guida la classifica con ben 45 punti di vantaggio.

BEGANOVIC SCATENATO IN GARA-2

L’inedita coppia Belov – Fornaroli occupa la prima fila per effetto dell’inversione dell’ordine d’arrivo di gara-1. Ricordiamo che il giovane pilota italiano aveva concluso al terzo posto ma una penalità lo ha retrocesso sino alla nona posizione. Dopo un ottimo avvio che lo porta al comando della corsa, sin dai primi giri si evidenziano le difficoltà di Fornaroli, costretto a scivolare giro dopo giro verso il fondo della classifica.

Tocca così a Belov provare a difendere la leadership ma un sorprendente Dino Beganovic rimonta dalla settima casella di partenza sino a portarsi al comando. Risultato simile per Arhur Leclerc che in una gara ricca di sorpassi riesce nelle ultime fasi a strappare una preziosa terza posizione, alle spalle del poleman Belov. Pepe Martì e Lorenzo Fluxa terminando in quarta e quinta posizione con Dilano Van van’t Hoff alle loro spalle. A punti anche Jak Crawford, Patrick Pasma, Sebastian Montoya (solo nono dopo il successo di ieri) e Pierre Louis Chovet. Dopo aver condotto una gara a gambero, Fornaroli si è dovuto arrendere non concludendo la corsa.

VITTORIA E STRAPPO PER LECLERC

I due compagni di team Van’t Hoff e Martì, scattati dalla prima fila, si contendono la leadership nelle prime curve con il pilota spagnolo ad avere la meglio. I due devono però fare i conti con un Leclerc sempre più protagonista di questa stagione. Il monegasco, partito alle loro spalle, si libera prima di Van’t Hoff per poi sfruttare un periodo di neutralizzazione per ricompattarsi e successivamente sopravanzare il leader Martì. Nulla da fare per i due piloti Pinnacle che riescono comunque a chiudere a podio.

Quarta posizione per Montoya davanti a Pasma e Belov, che conclude sempre a punti il suo primo weekend nella serie. Chovet è settimo davanti a Fluxa e Fornaroli. Decima posizione per Joshua Dufek, capace di battere in volata il secondo pilota italiano all’arrivo, Nicola Marinangeli. Weekend deludente per i due piloti targati Red Bull Crawford e Hadjar, quest’ultimo anche costretto al ritiro in gara-3. Fuori dai dieci anche Beganovic, vincitore di gara-2.

DOPO IL ROUND 3 DI DUBAI LA FORMULA REGIONAL ASIA HA UN PADRONE

Dopo due round di grande equilibrio, alla fine del terzo appuntamento della Formula Regional Asia 2022 abbiamo il primo allungo. Arthur Leclerc con 131 punti ha ora un vantaggio di ben 45 punti sul primo inseguitore, Pepe Martì. Sale in terza posizione Montoya, appena davanti a Dino Beganovic, grande protagonista di questo terzo round. Sembra ora ristretta a questo quartetto la lotta al titolo, specie dopo le deludenti prestazioni di Hadjar e Crawford. Nel prossimo weekend si tornerà per l’ultima volta a Dubai per il penultimo round della stagione.

Samuele Fassino

