Una gara dominata dal primo all’ultimo giro per Sebastian Montoya, che ha ottenuto la seconda vittoria stagionale in Formula Regional Asia. Il colombiano ha preceduto i due team mate Arthur Leclerc e Dino Beganovic, per una tripletta griffata Mumbai Falcons. Peccato per Leonardo Fornaroli, che ha perso il podio a causa di una penalità.

La bandiera rossa ferma temporaneamente la corsa

Gara-1 del terzo round stagionale, tenutasi al Dubai Autodrome nella versione Grand Prix del suo layout, è stata caratterizzata da una lunga interruzione con bandiera rossa. I commissari, infatti, hanno dovuto pulire la pista dall’olio lasciato dalla vettura di Francesco Braschi.

L’italiano, al debutto nella categoria, quando mancavano 13 minuti alla fine della gara, ha dovuto arrendersi dopo lo scoppio del proprio propulsore. Pur portandosi all’esterno della curva che immette sul lungo rettilineo di ritorno, non ha potuto evitare che una parte dell’olio perso si riversasse in pista, creando possibili problemi alle vetture che sopraggiungevano. La Race Direction ha così optato per una bandiera rossa, necessaria per garantire la sicurezza di tutti.

Sebastian imprendibile, gli avversari pasticciano

Montoya oggi è stato perfetto dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Ha gestito per tutta la gara la pressione di un Isac Hadjar molto aggressivo, ma che non è riuscito a portare l’assalto decisivo alla vettura davanti a sé. La ripartenza dopo la bandiera rossa è stata un piccolo capolavoro, con il colombiano bravo e lestissimo nel cogliere di sorpresa i rivali.

“Oggi mi sentivo bene in macchina, molto meglio della scorsa settimana. Sono molto felice, devo ringraziare tutto il team che ha fatto un ottimo lavoro”, ha commentato Montoya una volta sceso dalla sua vettura. La stessa cosa non si può certo dire dei suoi avversari più diretti.

Jak Crawford, che partiva terzo, ha stallato in partenza, e si è trovato a dover rimontare dalle ultime posizioni fino alla 12° finale. Isac Hadjar, invece, ha visto affibbiarsi cinque secondi di penalità a causa di un posizionamento sbagliato in griglia, che lo ha relegato alla quinta piazza. Stessa sorte per Leonardo Fornaroli, terzo sotto il traguardo, ma nono poi nella classifica finale. Unica consolazione per lui, la partenza in seconda fila per Gara-2 di domani.

Mumbai Falcons imprendibili, Leclerc allunga in classifica

Il team indiano, al secondo anno nella categoria, si è preso dunque tutto il podio. La seconda piazza è andata ad Arthur Leclerc, giovane cavallino della Ferrari Driver Academy, che nel finale ha scavalcato il team mate Beganovic. “È stata una gara difficile, soprattutto nella gestione gomme. Ci stiamo lavorando, sono contento, arrivare secondo dopo essermi qualificato ottavo è un ottimo risultato”, ha dichiarato il giovane monegasco, che rafforza così la leadership in classifica.

Terzo Dino Beganovic, che è sembrato molto contrariato dopo aver tagliato il traguardo. Evidentemente, nell’ultimo passaggio qualcosa del comportamento di Leclerc non è piaciuto allo svedese, che però ha glissato: “Siamo sul podio, quindi è un buon risultato. Dobbiamo però ancora lavorare tanto”.

Quarta posizione ottima per Pepe Martì, mentre anche Dilano Vant’Hoff, settimo al traguardo, ha offerto un grande spettacolo in pista. Decima posizione per Michael Belov, che scatterà dalla pole position in Gara-2.

Qui le classifiche complete. Appuntamento a domani per Gara-2 e Gara-3 del terzo round della F. Regional Asia.

Nicola Saglia