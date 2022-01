Khaled Al Qubaisi e le figlie Hamda e Amna prenderanno parte alla Formula Regional Asian Championship vestendo i colori di Abu Dhabi Racing in collaborazione con Prema.

AFFARI DI FAMIGLIA

Il trio emiro si affaccia ad una stagione da record: si tratta infatti del primo caso in cui sia il padre che le due figlie competono in un campionato FIA di monoposto insieme. Khaled Al Qubaisi, esperto pilota in ambito GT, ritorna nella serie dopo il suo debutto avvenuto lo scorso anno. Anche la figlia 21enne Amna sarà nuovamente al via nel campionato, dopo aver concluso l’edizione 2021 al 24° posto.

La 19enne Hamda, invece, si prepara al salto nella Formula Regional asiatica dopo una convincente stagione nella F4 Italian Championship, in cui ha totalizzato 24 punti e un piazzamento a podio.

Il calendario comprenderà un totale di cinque round tra lo Yas Marina Circuit e l’Autodromo di Dubai, a causa delle restrizioni in vigore in Asia. La stagione prenderà il via il 22-23 gennaio ad Abu Dhabi.

LE PAROLE DI RENÉ ROSIN

Il team manager di Prema Racing René Rosin si aspetta un’altra stagione competitiva e si dice lieto di proseguire la partnership tra Abu Dhabi Racing e la squadra di Grisignano di Zocco: “Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con Abu Dhabi Racing e la famiglia Al Qubaisi,” ha commentato Rosin.

“Abbiamo lavorato con Khaled, Amna e Hamda diverse volte nel corso degli anni e sarà speciale schierarli tutti insieme questa volta. Siamo anche forti sostenitori della Formula Regional Asian Championship. La nostra esperienza dello scorso anno è stata estremamente positiva, quindi non vediamo l’ora di un’altra stagione altamente competitiva”.

Beatrice Zamuner