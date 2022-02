Gabriele Minì sfrutta una gara caotica per ottenere la sua seconda vittoria nella Formula Regional Asia 2022. Si tratta del secondo successo sul tracciato di Yas Marina per il pilota palermitano. Nemmeno una partenza da centro griglia nega il podio alla coppia Mumbai Falcons Beganovic – Leclerc, secondo e terzo questo pomeriggio dopo la doppietta di gara-1. Si chiudono i giochi anche per la seconda posizione assoluta, messa sotto chiave da Pepe Martì.

Si inverte l’ordine di gara-1: Chovet in pole, Minì tenta il colpaccio dalla terza casella

Per la seconda corsa del round si inverte l’ordine d’arrivo della top ten di gara-1. Pierre Louis Chovet scatta dalla pole position con a fianco Dilano van’t Hoff. Una ghiotta chance per Gabriele Minì che parte dalla terza casella dopo le difficoltà accusate in mattinata. Dopo la vittoria di gara e titolo in gara-1 Arthur Leclerc prende il via dalla decima posizione.

Perfetto il rilascio della frizione per Chovet che mantiene la prima posizione mentre Minì riesce subito a liberarsi di van’t Hoff e mettersi alla caccia del leader. Un problema tecnico alla vettura di Jak Crawford costringe alla prima neutralizzazione dopo appena 7 minuti dal via, permettendo a Chovet di respirare dopo esser entrato nel mirino di Minì.

Il restart del pilota francese è tutt’altro che perfetto, non gestendo al meglio l’effetto ‘elastico’ e ritrovandosi Minì affiancato in curva-1. Il pilota siciliano, uscendo di pista, riesce a prendersi la leadership mentre alle loro spalle Bearman e Aron vengono a contatto costringendo a un nuovo ingresso della safety car. Già durante la neutralizzazione Minì riconsegna la prima posizione al rivale, dopo il sorpasso illecito.

Caos al restart

Ancora una volta l’uscita della safety car viene comunicato con molto ritardo e non riesce l’allungo al leader. Hadjar e Pasma danneggiano le loro ali anteriori ancor prima della green flag con quest’ultimo a finire lungo in curva 1 e portare fuori dal tracciato il leader. Ad approfittarne è Minì che si porta al comando, seguito da Beganovic e Leclerc, in grande rimonta rispettivamente dalla nona e decima posizione di partenza.

Seconda gioia in Formula Regional Asia per Minì

Proprio all’ultima curva giro finale Beganovic prova a contendere la posizione a Gabriele Minì ma il pilota Hitech riesce a difendersi e ottenere la vittoria numero 2 in questa stagione, entrambe sul tracciato di Yas Marina. Ancora un podio per Arthur Leclerc davanti ai due Pinnacle Pepe Martì e Dilano van’t Hoff. Discorso chiuso per la seconda piazza assoluta, con Hadjar che non ha terminato la corsa. E’ dunque lo spagnolo Martì il vice campione 2022.

Domani 15esima e ultima gara della stagione

La zona punti si chiude con Michael Belov in sesta posizione, a precedere Sami Meguetounif (primo piazzamento a punti), Chovet, Lorenzo Fluxa e Oliver Goethe (prima gioia anche per il pilota del team R-ace GP). Dopo cinque weekend e quindici gare totali domani, ore 11:25 italiane, l’ultimo appuntamento della season 1 del campionato di Formula Regional Asia.

Samuele Fassino

