La Formula E ha svelato questa mattina l’avveniristica Gen2 EVO che farà il suo debutto nella stagione 2020/2021 del campionato del mondo della serie full electric.

A prima vista non si può non notare un design aggressivo e futuristico, con la vettura profondamente rivista nell’ala anteriore, nella pinna posta sul retro della vettura e nell’ala posteriore che presenta una decisa curvatura.











In attesa di scoprirla in maniera più dettagliata al salone di Ginevra, il 3 marzo, la nuova vettura per la stagione 7 di Formula E è stata svelata agli occhi del mondo nella giornata odierna.

NOME IN CODICE: GEN2 EVO

Gen2 EVO il nome della neonata elettrica che presenta fin da subito a livello estetico delle differenze rispetto alla “sorellina” protagonista del campionato di questa stagione.

Un’evoluzione, appunto, della vettura che attualmente è a metà del suo ciclo vitale, e che tra due stagioni lascerà strada alla Gen3, che a sua volta avrà peso ridotto e potenza maggiore.

LOOK AGGRESSIVO E FUTURISTICO

Quello che balza subito agli occhi vedendo la Gen2 EVO è l’assenza delle paratie sulle ruote anteriori, che fanno sembrare la vettura meno “Batmobile” ma più monoposto da corsa.

Altra differenza sostanziale rispetto alla precedente versioe è la presenza della pinna dietro alla struttura protettiva in caso di capottamento e i due elementi dell’ala posteriore accentrati e non orientati verso l’esterno.

APPROCCIO CHE HA FAVORITO L’ESPANSIONE

Soddisfatto ed entusiasta il Presidente della FIA, Jean Todt, che ha così commentato il lancio della nuova Gen2 EVO:

“Il campionato di Formula E è solo alla sua sesta stagione eppure la tecnologia che propone ha percorso una lunga strada e può portare vantaggi a tutti gli utenti della strada”.

“Sono felice che, mentre si prepara alla transizione verso lo status di campionato del mondo, assistiamo a un’ulteriore evoluzione della macchina Gen 2. la Gen2 Evo, con un aspetto avvincente”.

MONOPOSTO DESTINATA A FARE STORIA

Non ha avuto paura di volare alto Alejandro Agag, CEO storico della Formula E, che ha definito la neonata vettura in grado si segnare la storia delle competizioni motoristiche:

“La Gen2 già svetta per essere una delle auto da corsa che colpiscono maggiormente, come suggerisce il nome la Gen2 Evo è un’evoluzione del design distintivo”.

“Abbiamo dato, come avvenne con la prima generazione, una carrozzeria ridisegnata per farla apparire più snella e filante. Sarà una monoposto che entrerà per sempre nei libri di storia come la prima ad aver assegnato il campionato mondiale di Formula E”.

“Vorrei ringraziare il presidente della FIA Jean Todt e il suo team per aver dato forma a quest’evoluzione. Il design futuristico esibisce ancora la Formula E come la categoria dell’innovazione sia tecnologica che nel modo di apparire”.

Vincenzo Buonpane