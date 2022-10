Nella giornata odierna è arrivato l’annuncio dell’accordo tra la Formula E e Tokyo, per disputare una gara nella capitale giapponese a partire dal 2024. Inoltre, continua a muoversi il mercato piloti, con l’approdo di Sebastien Buemi nella scuderia Envision dalla prossima stagione.

Tokyo ospiterà un E-prix a partire dal 2024

La Formula E ha raggiunto un accordo con Tokyo per disputare un E-Prix a partire dal 2024. L’amministratore delegato Jamie Reigle ha firmato un contratto alla presenza della governatrice della città, Yuriko Koike.

La serie elettrica ha quindi raggiunto il suo obiettivo dichiarato di aggiungere nel proprio calendario una gara in Giappone. Questo è stato permesso grazie alla collaborazione con il governo locale, che intende promuovere la Formula E per incoraggiare l’adozione di auto ad emissione zero.

Inoltre, Tokyo già in passato ha ospitato due esibizioni della Formula E: una nel quartiere di Roppongi nel 2015 con Yamamoto al volante e l’anno successivo con Lucas Di Grassi nel quartiere di Marunouchi.

Il percorso della gara sarà allestito intorno al centro espositivo Tokyo Big Sight, che si trova sul lungomare della baia. Una zona particolarmente lontana dal centro della città, ma che potrà contare su una bella scenografia.

Buemi con Envision dal 2023

L’altra notizia riguarda invece il mercato piloti della Formula E, con il passaggio di Sebastien Buemi alla scuderia Envision. Il pilota francese troverà come compagno di scuderia Nick Cassidy-

Dopo otto anni di permanenza nel team e.dams, il pilota svizzero ha deciso di cambiare scuderia per intraprendere una nuova sfida. Buemi ha dichiarato: “Si tratta di un momento cruciale per far parte della F.E e non vedo l’ora di iniziare a guidare per la Envision Racing”.

L’ex-campione del mondo poi ha proseguito: “La nuova era Gen3 è estremamente importante per questo sport e rappresenta una nuova sfida perché è una vettura più veloce, leggera e potente. Il mio obiettivo è quello di lottare al vertice, quindi non vedo l’ora di iniziare i test e di prepararmi in vista della prima gara a Città del Messico”.

Il team principal Sylvain Filippi ha commentato l’ingaggio di Buemi: “Come squadra, puntiamo sempre a essere il più competitivi possibile. “Con Sébastien siamo certi di avere uno dei piloti più veloci, esperti e ambiziosi della griglia, il che ci da grande fiducia in vista della nuova stagione“.

Dalla prossima stagione, il team Envision monterà i propulsori Jaguar per la nuova Gen3.

Chiara Zaffarano