In attesa dell’evento italiano di Roma, la Formula E ha svelato oggi il layout del tracciato di Città del Capo che, quindi, dal 2023 entrerà a far parte del calendario della serie full elettric.

UNA DELLE PISTE PIU’ VELOCI

In attesa dell’omologazione di rito da parte della FIA, le previsioni dicono che quella di Città del Capo sarà una delle piste più veloci del Mondiale. Il tracciato si snoderà per il distretto di Green Point, con Signal Hill come sfondo. Poi via verso l’attraversamento di Helen Suzman Boulevard e Granger Bay Boulevard, passando per il lungomare di Mouille Point’s Beach Road fino ad arrivare al traguardo. La città dell’Africa subsahariana sarà la seconda rappresentante del Continente Nero ad ospitare un e-prix con le date che saranno svelate entro la fine dell’anno.

This track is predicted to be one of the fastest in the series and showcases some of Cape Town’s most famous locations 🇿🇦 pic.twitter.com/AewhZUIpaE — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) March 4, 2022

LA SODDISFAZIONE DI LONGO E BANNER

Ovviamente soddisfatto Alberto Longo, co-fondatore della Formula E, che ha così commentato la new entry del calendario 2023: “Abbiamo avuto una risposta molto positiva all’interno del nostro ecosistema di team, piloti e sponsor riguardo Città del Capo, quindi siamo lieti che la città si unisca al nostro Calendario della stagione 9“. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il promotore dell’evento Ian Banner, che ha rimarcato come l’ingresso di Città del Capo possa essere l’inizio di un processo atto a mostrare l’Africa come modello per la salvaguardia dell’ambiente: “Il pubblico ha chiesto a gran voce una gara di categorie a ruote scoperte su circuito stradale, e noi stiamo rispondendo a queste richieste. Crediamo che ospitare la Formula E a Città del Capo metterà in mostra l’Africa come modello di transizione verso un futuro più verde, e posizionerà Città del Capo ed il Sudafrica come il pionieri dell’energia rinnovabile”.

Vincenzo Buonpane