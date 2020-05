Capita anche questo al giorno d’oggi: barare in una gara virtuale. È successo nel torneo Race at Home della Formula E, con Daniel Abt colpevole di essersi fatto sostituire da un SIM driver professionista. Lorenz Hoerzing ha preso il volante virtuale dell’Audi del pilota tedesco che, oltre alla squalifica nella gara, dovrà versare una multa di diecimila euro in beneficienza.

Il pilota, il team e costruttore Audi, l’intera categoria della Formula E ci rimettono in credibilità. Abt ha vinto sul cittadino di Berlino con un buon margine rispetto ai rivali. Proprio questa vittoria ha insospettito, in quanto il tedesco nelle altre gare non era mai andato oltre il quindicesimo posto. Il dubbio si è insinuato subito negli altri piloti: Stoffel Vandoorne aveva notato che Abt aveva il volto coperto in webcam. Dello stesso parere il campione in carica Jean Eric Vergne. A dissolvere ogni dubbio gli organizzatori dell’evento che hanno verificato gli indirizzi IP connessi al server centrale. Scoprendo così che al volante dell’Audi c’era Hoerzing.

Con le spalle al muro Abt non ha potuto che ammettere la colpevolezza: “Vorrei scusarmi con la Formula E, i fans, il mio team e gli altri piloti per aver usato un aiuto esterno. Non ho preso la cosa seriamente come avrei dovuto, sono dispiaciuto per quanto accaduto. So quanto duro lavoro c’è stato per realizzare questo campionato. Accetto l’esclusione e assicuro che non ho agito con cattive intenzioni.”

Resta di fatto un mistero perché un pilota ufficiale Audi decida di fare una simile azione per una gara in cui non c’è in ballo niente, se non il divertimento e uno scopo benefico. Alla stessa maniera la sua “controfigura” Hoerzing è stato escluso dal torneo parallelo destinato ai SIM driver. Sapendo dell’intransigenza dei vertici Audi, Abt con questa leggerezza rischia davvero tanto. Il suo sedile sta iniziando a diventare sempre più bollente. Considerando che la casa dei quattro anelli lascerà il DTM a fine anno, saranno numerosi i piloti pronti a candidarsi come suoi sostituti nella serie full electric.

Leggi anche: FORMULA E | CANCELLATI GLI E-PRIX DI LONDRA E NEW YORK

Michele Montesano