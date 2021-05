Dopo un anno di assenza, anche la Formula E è pronta a tornare tra le strade del Principato di Monaco per il settimo E-Prix della stagione 2020/21. Per la prima e unica volta quest’anno, il Circus elettrico correrà soltanto il sabato, a differenza di tutti gli altri appuntamenti, che prevedono infatti due gare.

PRIMA VOLTA PER MERCEDES

Grande protagonista di questo inizio mondiale di Formula E è la Mercedes, che dopo le prime sei gare è ampiamente al comando nella classifica riservata ai team. Dominio anche in classifica piloti, con Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne rispettivamente in prima e seconda posizione ed in lotta per il titolo.

Vedremo se le frecce d’argento si confermeranno al top anche questo sabato, sperando di poter vedere anche un bello spettacolo in pista dopo la figuraccia fatta dalla Formula E a Valencia poco meno di due settimane fa.

NUOVO CIRCUITO

Non è la prima volta che la serie full electric sbarca a Monte Carlo, ma per quest’anno c’è una grossa novità. Si correrà infatti sul circuito completo, vale a dire quello utilizzato per la Formula 1. L’unica differenza sarà alla Santa Devota, che le monoposto elettriche affronteranno in modo meno spigoloso, riducendo così i km percorsi in un giro da 3,34 a 3,32.

L’ultima edizione dell’E-Prix di Monaco, come già detto, si è svolta nel 2019. In quell’occasione a trionfare è stato Jean-Eric Vergne, seguito da Oliver Rowland e Felipe Massa a completare il podio.

CAMBIA IL REGOLAMENTO

Dopo la figuraccia di Valencia, la FIA ha deciso di modificare il regolamento, che adesso non prevede più una riduzione di energia se il regime di safety car finisce dopo il 40º minuto di gara. Una decisione doverosa, che sarà applicata già a partire da questo sabato e necessaria per evitare di falsare altre gare.

ORARI GARA E APPUNTAMENTI TV

Di seguito gli orari completi del settimo round della Season 7 di Formula E, che si svolgerà interamente nella giornata di sabato:

PL1 – Sabato 8 maggio, ore 08:00 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)

PL2 – Sabato 8 aprile ore 10:15 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)



Qualifiche – Sabato 8 maggio ore 12:00 (Sportmediaset.it e Sky Sport Collection)

Superpole – Sabato 8 maggio ore 12:37 (Sportmediaset.it e Sky Sport Collection)



Gara – Sabato 8 maggio ore 15:03 (Sportmediaset.it, Italia 1 e Sky Sport Collection)

LEGGI ANCHE: FORMULA E | UNA BATTERIA DA RICARICARE IN VISTA DI MONTECARLO

Carlo Luciani