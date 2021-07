Dopo un solo week-end di stop, la Formula E è pronta a tornare in pista per il penultimo doppio appuntamento della Season 7. Si torna in Europa e più precisamente a Londra, dove la serie elettrica manca da ben 5 anni. Tutti contro Sam Bird, nuovo leader della classifica piloti grazie alla vittoria conquistata nell’ultimo E-Prix di New York.

APPUNTAMENTO CASALINGO PER BIRD

Il padrone di casa Bird avrà il difficile compito di difendere la leadership del mondiale nel corso di questo week-end. Soltanto 5 punti separano infatti il britannico dai primi due inseguitori, Antonio Felix Da Costa e Robin Frijns, entrambi a quota 76 punti. Non lontano nemmeno Edoardo Mortara, fermo a 72 punti. Campionato fino ad ora molto equilibrato sia tra i piloti che tra i team, dove troviamo Virgin, DS Techeetah e Jaguar in sole 5 lunghezze.

Sarà fondamentale cogliere un buon risultato nelle due gare di Londra per cercare una fuga in vista delle due corse finali di Berlino. Sicuramente uno dei più motivati a fare bene sarà Bird, che si presenta al suo appuntamento casalingo non solo da leader, ma anche al volante di una monoposto britannica, la Jaguar.

IL LAYOUT

Circuito nuovo rispetto all’ultima edizione del 2016. Il nuovo layout, presentato già nel 2019, avrebbe dovuto debuttare lo scorso anno. Il diffondersi della pandemia ha portato però all’annullamento dell’E-Prix di Londra nel 2020, per poi tornare in calendario in questa stagione.

Dopo aver corso intorno a Battersea Park nel 2015 e nel 2016, quest’anno ci si sposterà verso la storica zona portuale di East London, dove sorge l’ExCel Centre. Sarà un appuntamento storico per la Formula E, che correrà per la prima volta nella sua storia su un circuito indoor/outdoor. In totale il tracciato è lungo 2,2 chilometri e presenta 22 curve.

ORARI GARA E APPUNTAMENTI TV

Di seguito gli orari completi del week-end:

Venerdì 23 luglio

PL1 – Ore 17:55 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)

Sabato 24 luglio

PL2 – Ore 9:55 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)



Qualifiche – Ore 11:45 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action)



Gara 1 – Ore 15:30 (Sportmediaset.it, Mediaset 20, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection)

Domenica 25 luglio

PL3 – Ore 8:55 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)



Qualifiche – Ore 10:45 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action)



Gara 2 – Ore 14:30 (Sportmediaset.it, Mediaset 20, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection)

