La Formula E ha ratificato il calendario della Stagione 2022: il Mondiale prenderà il via a Diriyah, in Arabia Saudita, a fine Gennaio per chiudere in Corea del Sud, a Seoul, in Agosto. Il calendario prevede sedici round suddivisi in dieci città, con Roma che raddoppia la presenza. I piani relativi all’ingresso di gare in Cina e Sudafrica rimangono per il momento sospesi, causa sviluppi della pandemia da Covid-19. Il Canada gioca la carta Vancouver.

Calendario

Di seguito le date del calendario:

28 e 29 gennaio: Round 1 e 2, Arabia Saudita (Diriyah)

12 febbraio: Round 3, Messico (Città del Messico)

9 e 10 aprile: Round 4 e 5, Italia (Roma)

30 aprile: Round 6, Principato di Monaco (Montecarlo)

14 e 15 maggio: Round 7 e 8, Germania (Berlino)

4 giugno: Round 9, Indonesia (Giakarta)

2 luglio: Round 10, Canada (Vancouver)

16 e 17 luglio: Round 11 e 12, Stati Uniti (New York)

30 e 31 luglio: Round 13 e 14, Regno Unito (Londra)

13 e 14 agosto: Round 15 e 16, Corea del Sud (Seoul)

Novità finanziarie

La fuoriuscita di Costruttori importanti ha costretto la FIA a prevedere un contenimento nell’escalation dei costi, come manovra cautelativa per salvaguardare la Serie per monoposto full electric. Nel 2022, con via ad inizio Ottobre, entrerà in vigore un budget cap.

Per le scuderie il tetto limiterà a 13 milioni di euro annui per stagione, con l’esclusione dei contratti in essere per i piloti, portati a 15 milioni di euro a stagione dal 2024, con copertura totale. Per i Costruttori il limite di spesa andrà a 25 milioni di euro a biennio, inclusivi di costi di ricerca/sviluppo e di fornitura alle scuderie.

Secondo i piani alti della Formula E queste manovre consentiranno di attrarre un numero maggiore di investitori e di team interessati. La sostenibilità nel medio-lungo termine dovrebbe trovare una salvaguardia, rendendo così la Formula E, nella declinazione delle nuove Gen3, il palco su cui presentare le nuove tecnologie dell’elettrico applicate al mondo automative.

