La Formula E ha finalmente diramato il calendario definitivo della stagione 2021/22 che inizierà con i test pre-stagionali di Valencia in programma dal 13 al 16 dicembre. Già nel mese di ottobre era stato diffuso un calendario provvisorio in cui erano stati inseriti due appuntamenti da definire. Uno di questi è stato rimosso, mentre l’altro round ancora da annunciare è stato finalmente svelato: sarà Portland.

PORTLAND AL POSTO DI NEW YORK

La Formula E farà quindi ancora tappa negli Stati Uniti, ma si sposterà da New York a Portland. Annunciata anche la data della tappa nordamericana, che sarà il 24 giugno. Nessuna informazione invece sul circuito su cui si disputerà questo appuntamento, l’undicesimo della stagione 9 del mondiale elettrico.

Queste le dichiarazioni di Alberto Longo, co-fondatore e Chief Championship Officer di Formula E: “Siamo entusiasti di portare il principale campionato mondiale elettrico del motorsport a Portland per la prima volta a giugno del prossimo anno. In città c’è una grande e appassionata base di tifosi per gli sport professionistici, insieme a forti credenziali ecologiche che rendono Portland una sede perfetta per l’ABB FIA Formula E World Championship. Gli Stati Uniti rimangono un mercato importante per la Formula E. Siamo lieti di mantenere questa presenza fondamentale e di coinvolgere un nuovo pubblico nella regione del Pacifico nord-occidentale nel motorsport completamente elettrico”.

IL RESTO DEL CALENDARIO

Dopo i test pre-stagionali di Valencia il campionato inizierà ufficialmente a Città del Messico il 14 gennaio 2023. Dopo due settimane il Circus elettrico si sposterà in Arabia Saudita per un doppio appuntamento a Diriyah, prima di trovare grandi novità, prima tra tutte quella di Hyderabad (India) l’11 febbraio a cui fa seguito Città del Capo (Sudafrica) il 25 dello stesso mese.

Un mese di pausa per poi sbarcare a San Paolo, altra nuova tappa della Formula E il 25 marzo, per poi volare verso l’Europa. Il 22 e il 23 aprile si correrà infatti a Berlino e dopo due settimane nel Principato di Monaco.

Salta dunque l’altra tappa inizialmente programmata nel mese di maggio e si andrà a Jakarta per un doppio appuntamento nei giorni 3 e 4 giugno prima di Portland. Chiusura di campionato europea dunque nel mese di luglio con i round di Roma (14 e 15 luglio) e Londra (29 e 30 luglio).

Un campionato che conterà quindi ben 16 gare e che di certo non è esente da novità. L’attesa sta per finire e finalmente si potranno vedere in azione le monoposto Gen3 di Formula E.

Carlo Luciani

