Maserati ha presentato oggi nel centro di Modena la nuova Tipo Folgore Gen3. Sarà questa la vettura che sancirà l’esordio della Casa del Tridente in Formula E.

Il ritorno alle corse

Maserati, con l’esordio in Formula E, torna a competere in un campionato mondiale dopo dodici anni, dal 2010, quando corse nel FIA GT1 vincendo con Michael Bartels e Andrea Bertolini. E lo fa con la nuova Tipo Folgore Gen3, la prima monoposto interamente elettrica della casa modenese. La vettura, ovviamente, monta il telaio Dallara Gen3, standard per tutte le auto del campionato. La power unit è prodotta in casa, anche se derivato da quella DS, che negli ultimi anni si è dimostrata tra le migliori della categoria.

La livrea è caratterizzata da un blu acceso, storico colore della Casa del Tridente, con il nome Maserati presente in bella vista su entrambi i lati.

History meets innovation. Introducing the Maserati Tipo Folgore. pic.twitter.com/W5lEzG8o33 — Maserati MSG Racing (@Maserati_FE) December 6, 2022

Eredità pesante

Le aspettative sulla Maserati per il prossimo mondiale di Formula E sono molto alte. Non solo perché il nome stesso richiama ai fasti di Fangio negli anni 50, ma anche perché la squadra eredita le strutture del team Venturi, che la scorsa stagione ha conquistato la seconda posizione nel campionato costruttori e la terza in quello piloti con Mortara. La coppia dei piloti, composta dallo svizzero e da Maximilian Gunther, è una delle più forti del lotto. E’ lecito dunque aspettarsi che non saranno solo dei comprimari. Resta però il dubbio se patiranno delle difficoltà di adattamento all’inizio del campionato al nuovo powertrain.

Il primo banco di prova lo avremo già la prossima settimana, con i test pre-stagionali di Valencia, sul circuito Ricardo Tormo. Qui la Maserati potrà iniziare a capire a che livello sono rispetto alla concorrenza. L’esordio in gara avverrà invece il prossimo 14 gennaio, sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico, in cui ci sarà il primo appuntamento stagionale della Season 9 della Formula E.

Alfredo Cirelli