Una notizia bomba ha scosso il mondo della Formula E! Pascal Wehrlein ha annunciato il divorzio dal team Mahindra con effetto immediato. Una decisione piuttosto clamorosa, diffusa in giornata proprio dal pilota tedesco attraverso i propri canali social.

Già nei giorni scorsi erano iniziate a circolare delle voci riguardo al prossimo futuro dell’ex Formula 1 nella serie full electric. Un suo abbandono del team indiano, almeno nell’immediato, era invece difficilmente pronosticabile.

Lo stesso Pascal Wehrlein, attraverso i suoi canali Twitter e Instagram ha dichiarato: “Ciao a tutti, da oggi non sono più un pilota Mahindra Racing. Il mio interesse era quello di portare a termine la stagione, ma la situazione attuale non lo permette. Non posso dire molto sul mio futuro, ma vi terrò aggiornati. Grazie a tutti per il vostro supporto e arrivederci a presto in pista”.

Nonostante l’annuncio da parte di Pascal Wehrlein, il team Mahindra non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale. L’ultima notizia della squadra indiana a dire il vero riguarda il tedesco, ma ha a che fare con il mondo virtuale, con il #94 che si è aggiudicato il titolo di vice-campione dell’ABB FIA Formula E Race at Home Challenge.

Tornando al mondo reale, invece, per Wehrlein si parla di un futuro in Porsche. In particolare l’ex Sauber dovrebbe andare ad occupare il sedile di Neel Jani, andando dunque ad affiancare André Lotterer a partire dalla prossima stagione.

Nulla di ufficiale al momento, ma a quanto pare anche la Formula E è entrata nel vivo del mercato piloti. Non solo i posti in Mahindra e Porsche, ma anche il tanto discusso posto in Audi. Si discute infatti anche del sedile lasciato libero da Daniel Abt, che dovrebbe essere occupato da uno dei piloti Audi nel DTM. Il primo nome della lista è René Rast, per cui sembrerebbe previsto un test nel mese di luglio.

